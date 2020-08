Petralia Soprana. Annullo filatelico per la promozione del borgo. Appuntamento il 14 agosto

Petralia Soprana – Un annullo filatelico per promuovere Petralia Soprana.

L’appuntamento è per il 14 agosto, dalle 15.00 alle 20.00, presso la piazza del Popolo. Le Poste Italiane saranno presenti con uno stand dove sarà messo a disposizione del pubblico un bollo realizzato per l’occasione.

E’ stata stampata anche una cartolina dedicata con il panorama di Petralia Soprana sulla quale fare apporre l’annullo filatelico che è un bollo unico e non potrà mai essere uguale ad altri annulli. Una occasione da non perdere per ottenere un ricordo dell’evento e, allo stesso tempo, di possedere un pezzo unico da collezione. Da non dimenticare di portare con sé un francobollo da apporre sulla cartolina.