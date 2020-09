Petralia Soprana. Arrivano 320mila per progettare la sistemazione idrogeologica del centro storico

Un altro successo per l’amministrazione Macaluso

Petralia Soprana – Continuano i risultati positivi per l’amministrazione guidata da Pietro Macaluso. Il Borgo dei Borghi ha ricevuto due finanziamenti per un importo di circa 320 mila euro per la progettazione di due interventi di sistemazione idrogeologica nel centro storico.

Le somme, già inserite nel bilancio dell’Ente dal Consiglio Comunale, assegnate con decreto del 31/08/2020 dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze al Comune di Petralia Soprana riguardano il fondo per la Progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza. Nello specifico la progettazione dovrà riguardare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area sud-est Petralia Soprana a monte della SS 120 di importo 150.647,88 e l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel versante sud-ovest del centro abitato – 2° stralcio di importo 169.133,48. La progettazione dovrà essere affidata entro la fine del mese di novembre prossimo.

“Ancora una volta – afferma l’assessore ai lavori pubblici Michele Albanese – l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso dimostra che con l’impegno continuo di tutti i suoi componenti e la competenza del personale dell’ufficio tecnico si raggiungono gli obiettivi programmati”.