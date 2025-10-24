Petralia Soprana, arrivano due nuovi pulmini attrezzati per il trasporto sociale 

(23/10/2025) Petralia Soprana – Si amplia il parco automezzi del Comune di Petralia Soprana con l’arrivo di due nuovi pulmini da 8 posti, consegnati nei giorni scorsi nell’ambito del progetto “Includenti per Scelta”, finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con fondi PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1. Il progetto è stato presentato in forma associata con i Comuni di Blufi, Bompietro, Caltavuturo e Petralia Sottana, con Petralia Soprana in qualità di capofila.

I mezzi sono dotati di sollevatore elettroidraulico per il trasporto di persone con disabilità, permettendo l’accesso diretto alle carrozzine e garantendo standard elevati di inclusività e sicurezza.

L’intervento rientra in una più ampia strategia volta a promuovere servizi sociali di prossimità e infrastrutture dedicate alla coesione comunitaria, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Il progetto mira a migliorare accesso e qualità dei servizi sociali attraverso un lavoro coordinato tra enti pubblici e realtà del territorio, puntando su assistenza agli anziani, attività socio-culturali, iniziative motorie e supporto psicologico contro l’isolamento.

“È un investimento concreto nella dignità e nell’equità sociale — ha dichiarato il sindaco Pietro Macaluso. Con questi mezzi potremo offrire servizi più vicini alle persone, soprattutto agli anziani e a chi vive situazioni di fragilità. Petralia Soprana continua a scegliere l’inclusione non come slogan, ma come impegno quotidiano.”

L’arrivo dei nuovi veicoli rappresenta un passo in avanti significativo nella costruzione di una comunità più accessibile, attenta e solidale, capace di rispon