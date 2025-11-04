Petralia Soprana celebra il 4 Novembre: studenti e autorità insieme nel ricordo dei Caduti

Si è svolta a Petralia Soprana la cerimonia del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di una rappresentanza degli studenti dell’Istituto scolastico di Petralia Soprana.

La celebrazione è iniziata con la Santa Messa in memoria dei Caduti, seguita dal momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti, dove sono stati deposti fiori e pronunciate parole di ricordo e di gratitudine verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Tra le presenze più significative, quella del nuovo dirigente scolastico prof. Leonardo Amoroso, la cui nomina segna una tappa importante per la scuola di Petralia Soprana. Dopo molti anni di reggenza, infatti, l’Istituto potrà contare su una guida stabile, capace di dare continuità e nuovo impulso alle attività didattiche e formative.

Il Sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso, visibilmente soddisfatto per la partecipazione e il senso di comunità espresso durante la cerimonia, ha ricordato l’importanza del 4 Novembre come occasione di riflessione collettiva: “Oggi rendiamo omaggio ai nostri caduti e, insieme, riaffermiamo i valori di libertà e democrazia su cui si fonda la nostra comunità. La partecipazione dei giovani e della scuola è il segno più bello di un futuro consapevole e responsabile e ci ricorda che la memoria è il fondamento della nostra identità.