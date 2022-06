Petralia Soprana. Completati i lavori della chiesa SS. Trinità

Ascolta l'articolo

(01/06/2022) PETRALIA SOPRANA – Completati i lavori per il restauro statico e conservativo del complesso parrocchiale SS Trinità. Alla presenza del Vicario generale della Diocesi di Cefalù Can. Giuseppe Licciardi, l’impresa esecutrice ha consegnato i lavori eseguiti al sindaco Pietro Macaluso e alla comunità parrocchiale SS. Trinità.

Cinquecento mila euro è la somma complessiva finanziata dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture con la quale sono state realizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno reso fruibile la canonica, le aule catechistiche e l’accesso alla Chiesa con riferimento alle parti dissestate della gradinata esistente e l’installazione di un servo scala a pedana per i diversamente abili. L’intervento realizzato è il frutto della collaborazione tra la Diocesi di Cefalù, che ha approvato il progetto esecutivo redatto dagli Ingegneri Michele e Carmelo Zafonti e presentato dalla Parrocchia Santissima Trinità, e il Comune di Petralia Soprana in qualità di soggetto attuatore del finanziamento. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Sabatino Luciano di Petralia Soprana, aggiudicataria dell’appalto.

“Un altro intervento in favore della salvaguardia dei nostri beni architettonici è stato completato – afferma il sindaco Pietro Macaluso. Grazie ai finanziamenti del Patto per il Sud e alla sinergia con la Diocesi di Cefalù, la Chiesa della Santissima Trinità è stata preservata. Questo è un altro esempio tangibile dell’impegno che l’amministrazione comunale ha messo in questi anni a favore di tutto e di tutti.”