Petralia Soprana. Consegnati i lavori della Sp rurale 21. 915 mila euro il finanziamento

(11 marzo 2021) Petralia Soprana – Consegnati i lavori di ripristino ed ammodernamento di un tratto di strada provinciale rurale 21 di “Cipampini” (Intervento n. 2 dalla progr. Km. 4+200 alla progr. Km 7+750): dal ponte sul fiume Salso, ai piedi della frazione San Giovanni, fino alla borgata Verdi dove si allaccia con la S.P. 62 che proviene da Gangi.

Le opere saranno realizzate grazie ai finanziamenti del P.S.R Regione Sicilia 2014/2020. Il progetto riguarda la sistemazione e l’ammodernamento di un tratto della S.P. Rurale 21, con un tracciato di circa Km 7+800, che svolge un’importante funzione di collegamento tra il comune di Bompietro e il comune di Gangi ed è l’arteria principale delle aziende agricole delle frazioni di San Giovanni e Verdi del comune di Petralia Soprana e del comprensorio che vede la presenza di molti fabbricati rurali destinati ad attività agricole e anche di aziende agrituristiche attive.

Il tratto interessato è di circa 3.5 Km. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 915.000 euro di cui 669.998 euro cofinanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e 245.000 euro finanziato con fondi propri della manutenzione straordinaria della Città Metropolitana di Palermo. Gli interventi riguardano nello specifico: il ripristino della sede stradale, risagomatura del corpo stradale attraverso la demolizione e ricostruzione del cassonetto stradale; ricostruzione delle cunette e dei tombini necessari per la regimazione delle acque meteoriche; integrazione delle barriere metalliche di sicurezza e rifacimento della segnaletica verticale; arricchimento del percorso stradale con la realizzazione di aree di sosta.

Erano presenti alla consegna per la Città Metropolitana di Palermo il Capo area viabilità, Salvatore Pampalone e l’ingegnere Elio Venturella, il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, il vicesindaco Michele Albanese e l’assessore Leonardo La Placa, il capogruppo di maggioranza Francesca Librizzi e i rappresentanti dell’Impresa Demetra Lavori Srl (Cl) aggiudicataria dei lavori, per un importo di 462.970 euro, che si dovranno ultimare entro il 6 novembre di quest’anno.

“Un altro obiettivo è stato raggiunto dall’amministrazione. Il merito – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – oltre all’ufficio tecnico ed in particolare al geometra Piero La Placa va anche all’impegno quotidiano dell’assessore Leonardo La Placa e alla sinergia creata con i funzionari della città Metropolitana. Non è stato semplice ma ci siamo riusciti. Una boccata di ossigeno per la viabilità rurale e per le frazioni di Verdi e San Giovanni.”