Petralia Soprana: discarica abusiva a ridosso dell’abitazione, imprenditore denunciato e area sequestrata

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