Petralia Soprana: Eletto il nuovo vice presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Macaluso sostituisce Rita Velardi

Rita Velardi Giuseppe Macaluso

(21/02/2025) Petralia Soprana – Cambio di guardia per la vice presidenza del Consiglio Comunale. Dopo le dimissioni di Rita Velardi per ragioni di lavoro, la carica di vice presidente del consiglio è passata a Giuseppe Macaluso. L’avvicendamento è avvenuto dopo regolare votazione nel corso della seduta consiliare di ieri pomeriggio. Il neo vice presidente ha espresso il proprio impegno a lavorare con dedizione e responsabilità nell’interesse dell’intera comunità di Petralia Soprana e a collaborare attivamente con il Presidente Laura Sabatino che, dopo avere salutato Rita Velardi rimasta in carica tra i consiglieri, ha accolto al suo fianco il neo eletto Giuseppe Macaluso. A quest’ultimo, già vice capogruppo di maggioranza la cui carica è passata a Damiano Macaluso, sono arrivati gli auguri di buon lavoro dell’intero Consiglio Comunale e dal sindaco Pietro Macaluso a nome dell’intera giunta comunale.