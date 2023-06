Petralia Soprana festeggia gli apostoli Pietro e Paolo

Gli appuntamenti si concluderanno il 29 giugno con l’imponente processione e lo spettacolo musicale di MIRKO & VALERIO “TWIN VIOLINS”. La vigilia saranno “I TARANTOLATI DI TRICARICO” a fare ballare in piazza Duomo.

Petralia Soprana, 26.06.2023 – Entrano nel vivo i festeggiamenti dei S.s. Apostoli Pietro e Paolo, patroni del paese. Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Petralia Soprana, dall’Arcipretura Parrocchiale e dal Comitato guidato da Leonardo Cerami, sono già iniziate lo scorso 20 giugno con l’apertura de “U Fistinu” e si chiuderanno giovedì prossimo con l’imponente Processione e lo spettacolo finale.

Domani sera 27 giugno si rinnova l’appuntamento con l’accoglienza alla “Santa Croce” delle sacre effigie provenienti dalle frazioni: Madonnuzza, Raffo, SS. Trinità, Pianello, Pellizzara, Cipampini e San Giovanni accompagnati dalle delegazioni parrocchiali che in processione arriveranno in Piazza Duomo. A seguire lo spettacolo musicale a cura dei bambini della scuola infanzia, primaria e degli alunni della Scuola secondaria di I Grado ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana.

La vigilia della festa, il 28 giugno, gli appuntamenti inizieranno di mattina con il giro della banda musicale e dei tamburinai per le vie del paese, il suono delle campane a festa e gli spari di mortaretti. Nel pomeriggio sarà il complesso bandistico “G. Verdi” a intrattenere fino a sera, quando, dopo la Messa e la processione dei simulacri minori, si potrà assistere, in Piazza Duomo, al concerto de “I TARANTOLATI DI TRICARICO”.

Il 29 giugno sono varie le celebrazioni previste nella Chiesa Madre compresa quella delle ore 11.00 che sarà presieduta dal parroco don Calogero Falcone con la presenza dell’Amministrazione Comunale, del sindaco Pietro Macaluso, di autorità civili e militari e la partecipazione del Coro Polifonico ‘‘Petra Ensemble’’ diretto dall’ins. M. Cerami. Nel pomeriggio, alle 18.00, la Processione dei S.s. Apostoli Pietro e Paolo con tutte le statue dei santi presenti nelle varie chiese di Petralia Soprana e delle borgate.

I festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo musicale di MIRKO & VALERIO “TWIN VIOLINS” in piazza Duomo al quale seguirà quello pirotecnico.

I TARANTOLATI DI TRICARICO

I Tarantolati di Tricarico sono tra le formazioni in attività più longeve della scena musicale italiana. Nascono in Lucania nel 1975 e conquistano presto la ribalta nazionale grazie al talent-scout Giancarlo Cesaroni, direttore del FOLK STUDIO, il mitico locale romano culla di alcuni tra i più importanti cantautori italiani. Autentici interpreti della TARANTA LUCANA, negli anni ’70 sono stati pionieri di uno stile creativo unico, caratterizzato da ritmiche trascinanti, ossessive, dalla presenza scenica travolgente e coinvolgente, con i tamburi in primo piano e le voci maschili all’unisono, nella ripetizione evocativa dei versi della tradizione quasi fossero dei mantra. Uno stile che è entrato a far parte a pieno titolo della tradizione della BASILICATA E DELL’INTERA PENISOLA, raccogliendo le entusiastiche critiche di tanti esperti internazionali, GIANCARLO GOVERNI fra i primi. Senza falsi pudori, negli scorsi quattro decenni hanno saputo tanto essere interpreti dei canti degli anziani, quanto confrontarsi con le ritmiche e le poetiche della WORLD MUSIC, portando i loro spettacoli, oltre che nei festival e nelle rassegne più importanti di TUTTA ITALIA, SUI PALCOSCENICI D’EUROPA, STATI UNITI, BRASILE E RUSSIA. Il cuore della TRADIZIONE DI TRICARICO, i tamburi, le celebrazioni laiche e pagane restituite al calore di piazze affollate, che portano in sé anche lo spregio per le ingiustizie quotidianamente subite dagli ultimi, sempre nel vivo pulsare del presente e lontano dalle stanche riproposizioni da museo etnografico. Lo spettacolo, nell’arco di due ore intense e trascinanti, dà vita alle sonorità di una Taranta internazionale e intergenerazionale, musica di possessione e allo stesso tempo di liberazione.

Gli impossessati alla riscossa, a caccia della “Gatta Mammona”, da anni sottraggono all’erosione del tempo ed alla scomparsa delle vecchie generazioni il prezioso passaggio di un ricordo.

Un atto sonoro che è un atto di fede, sopravvivenza e materia viva. Catartico come ogni atto liberatorio, necessario come ogni sana emozione…

Dopo quarant’anni ancora di più, grazie anche all’apporto dei nuovi elementi, oggi ripensano la tradizione e scrivono la musica del futuro, cantano la civiltà contadina e suonano la musica del mondo.

http://www.tarantolatiditricarico.org/

MIRKO & VALERIO “TWIN VIOLINS”

Mirko e Valerio Lucia hanno cominciato a suonare il violino all’età di 8 anni. All’inizio, i due gemelli che dal 2020 incantano il mondo intero hanno iniziato ad apprendere le nozioni di base dal padre. A partire dal mese di marzo 2020, durante il primo lockdown imposto dalla pandemia Covid, i genitori dei gemelli hanno cominciato a postare alcuni video dei figli sui social che sono rapidamente diventati virali. Primo tra tutti, il video in cui i bambini suonano Viva la vida dei Coldplay. La versione era stata realizzata in modo talmente impeccabile da attirare l’attenzione della band e a conquistare il primo posto nella classifica Top ten. most popular video negli Stati Uniti d’America, sul portale CBS News International come il video più visualizzato del 2020. In questo modo, i gemelli hanno affascinato numerosi artisti internazionali come Penelope Cruz mentre il cantante dei Coldplay si è messo in contatto con i due giovani artisti. Successivamente, Mirco e Valerio si sono esibiti in diretta streaming con la band. A gennaio 2022 sono approdati negli Stati Uniti d’America. I gemelli, infatti, si sono recati a Los Angeles per essere ospiti di Ellen De Generes nel corso del suo celebre programma The Ellen DeGeneres Show. Al momento, i gemelli stanno frequentando il Conservatorio di Caltanissetta. I loro sogni e progetti per il futuro riguardano lo studio della musica: desiderano, infatti, conseguire una laurea inerente al settore musicale e riuscire a esibirsi nei più grandi e importanti teatri del mondo.