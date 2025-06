Petralia Soprana festeggia i Santi Patroni Pietro e Paolo: un intreccio di fede, musica e comunità

Petralia Soprana – È tempo di festa a Petralia Soprana. Il borgo madonita, si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e sentiti dell’anno: la celebrazione dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Un’occasione che va oltre il semplice rito religioso e si trasforma in un vero e proprio abbraccio collettivo fatto di tradizione, spiritualità e gioia condivisa.

Il paese si anima sin dai giorni precedenti il 29 giugno, con un susseguirsi di eventi che riempiono le strade, le piazze e i cuori. Le serate del 25 e del 26 giugno, ad esempio, si aprono con la Novena nella Chiesa Madre e proseguono con le suggestive sfilate serali dei simulacri minori dei Santi, che percorrono le vie del centro storico accompagnate da fiaccole, musiche e dall’entusiasmo della comunità. Non mancano i momenti di spettacolo: il 25 giugno si esibisce il Complesso Bandistico “G. Verdi”, fiore all’occhiello del paese, mentre la sera successiva tocca agli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo salire sul palco per un concerto che unisce talento e partecipazione.

Il clima di festa si intensifica il 27 giugno con l’arrivo delle sacre effigi dalle varie frazioni, accolte in una cerimonia partecipata che culmina con la Messa serale in Piazza Duomo. A seguire, la risata prende il posto della preghiera con lo spettacolo comico de “I 4 Gusti”, a dimostrazione di quanto questa festa sappia alternare momenti di raccoglimento e leggerezza.

Il sabato 28, vigilia della festa, le strade si illuminano nuovamente con la processione dei simulacri minori, seguita da un momento di intrattenimento musicale e uno spettacolo pirotecnico che anticipa lo spettacolo della serata: le “Song Sisters” in Radio Now e a seguire Radio Italia Party con la partecipazione di Paoletta.

Ma è il 29 giugno il cuore pulsante della festa. La giornata si apre presto e dopo le celebrazioni religiose del mattino il pomeriggio è in attesa della grande processione che attraversa il paese, un momento toccante e collettivo, dopo la santa messa solenne la cui liturgia sarà accompagnata dal canto del Coro Polifonico “Petra Ensamble”, diretto dal Maestro Cerami.

Dopo la processione la piazza Duomo si accende con l’esibizione del gruppo degli Stendardieri Sopranesi, custodi di un’arte antica che affascina e incanta. A mezzanotte in punto, come da tradizione, lo sguardo di tutti si alza verso il cielo: in Contrada Pinta prenderà il via il grande spettacolo pirotecnico curato dalla ditta “Pirolandia” di Bagheria, che con i suoi colori e le sue coreografie illuminerà la notte di Petralia e chiuderà la festa con una nota di meraviglia.

In questi giorni, il paese si trasforma in un luogo dove la fede si esprime non solo nei riti ma anche nei gesti. È un’occasione per riscoprire, ancora una volta, il valore della comunità, il senso dell’appartenenza, la bellezza delle tradizioni che resistono al tempo. E per chi arriva da fuori, partecipare alla festa dei Santi Pietro e Paolo è anche un’opportunità per lasciarsi incantare da uno dei Borghi più Belli d’Italia, immerso nella splendida cornice delle Madonie. Un invito aperto a tutti, per vivere insieme giorni di emozione, cultura e festa.