Petralia Soprana. Finanziato parco gioco inclusivo. Il sindaco Pietro Macaluso ringrazia Sosvima

(09/11/2020) Petralia Soprana – Il Comune di Petralia Soprana avrà un parco gioco inclusivo. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso è tra quelli finanziati con decreto del dirigente generale dell’assessorato alla famiglia della Regione Sicilia.

Assieme a Petralia Soprana altri comuni delle Madonie hanno avuto finanziato identici progetti che renderanno ancor più accoglienti e inclusivi i paesi.

Saranno realizzati parchi gioco con rampe di accesso, altalene per sedie a rotelle e percorsi per ipovedenti adatti a tutti i bambini. Si tratta di interventi che permetteranno ai bambini disabili di divertirsi senza barriere che favoriscono la socializzazione e il gioco in autonomia.

“Il plauso per il raggiungimento di tale obiettivo – afferma il sindaco Pietro Macaluso anche in qualità di presidente dell’Unione delle Madonie – va alla Sosvima, l’agenzia di sviluppo delle Madonie, che ha coordinato il lavoro dei vari comuni. Voglio ringraziare lo staff guidato da Alessandro Ficile che è riuscito anche questa volta ad ottenere risultati eccezionali grazie al sapiente e specializzato lavoro di progettazione e coordinamento delle azioni. Su 96 parchi gioco finanziati in Sicilia – conclude Macaluso ben 15 sono localizzati nei comuni soci di Sosvima. Un risultato che non credo si possa attribuire al caso fortuito.”

I comuni che hanno avuto finanziato il progetto per la realizzazione del parco gioco inclusivo sono: Castelbuono, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Alimena, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, Aliminusa, Collesano, Resuttano, Bompietro, Isnello, Petralia Soprana, Sperlinga, Nicosia, Petralia Sottana.