Petralia Soprana: gli auguri di Natale dall’amministrazione comunale ai bambini dell’istituto comprensivo

Ascolta l'articolo

(21/12/2022) Petralia Soprana – In occasione del Natale e delle festività per il nuovo anno, l’amministrazione comunale di Petralia Soprana ha voluto manifestare la propria vicinanza agli alunni che frequentano le scuole del territorio con un dono simbolico e un invito preciso: NO ALLO SPRECO.

Il monito dell’Amministrazione, contenuto in un sacchetto con gli auguri, vuole sensibilizzare le nuove generazioni ad avere rispetto perché tutto ciò che possediamo perché è stato realizzato con energia, fatica e denaro e perché ancora oggi sono in tanti a soffrire la fame.

Il dono simbolico è stato consegnato questa mattina ai giovani studenti dal sindaco Pietro Macaluso e dall’assessore Giovanna Cerami.