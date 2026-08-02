Petralia Soprana guarda al futuro: il sindaco Macaluso presenta la relazione annuale 2025-2026

Un piano d’investimenti multimilionario tra fondi PNRR, infrastrutture, transizione ecologica e valorizzazione culturale.

Macaluso: risorse e impegno per modernizzare il borgo e favorire la crescita del territorio.

Un bilancio improntato all’efficienza economica, alla sicurezza del territorio e al dinamismo sociale e culturale. È questo il quadro delineato dal Sindaco Pietro Macaluso nella relazione annuale relativa all’attività svolta tra il giugno 2025 e il giugno 2026 che ha presentato al Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Giunto al quarto anno del suo terzo mandato, il primo cittadino ha descritto un anno caratterizzato da un’intensa attività amministrativa volta a migliorare infrastrutture, servizi sociali e patrimonio culturale. Una relazione che racconta soprattutto il passaggio “dal dire al fare”, con risultati concreti, frutto di un’azione politica costante e di una programmazione attenta. Diverse criticità che si trascinavano da anni, spesso bloccate da complessi iter amministrativi e burocratici, hanno finalmente trovato soluzione grazie a un lavoro quotidiano e silenzioso che ha trasformato gli impegni assunti in interventi realizzati. Un modello virtuoso è stata sicuramente la raccolta differenziata che ha raggiunto una media del 74,52%, con punte massime dell’83%. Questo risultato ha permesso all’Ente di ottenere una premialità regionale di oltre 39.000 euro da reinvestire nel settore. Altri finanziamenti riguardano la fornitura del sistema “Mangiaplastica” (29.900 euro) e interventi di efficientamento energetico su edifici scolastici (50.000 euro). Il tema Cultura e Turismo ha fatto registrare traguardi storici per il patrimonio locale, come la donazione al Comune della torre di Villa Sgadari e l’acquisizione delle aree occupate da strutture pubbliche, risolvendo una questione urbanistica pendente da decenni. Riguardo alla Scuola il sindaco si è soffermato sulla nuova o erta formativa dell’ITI che si arricchirà dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, strategico per l’occupazione giovanile. Sul fronte lavorativo è stato fatto riferimento all’incremento delle ore lavorative dei 37 dipendenti part-time del Comune. Tra le iniziative sociali, spicca il sostegno al progetto “Ferty Check” sulla salute ambientale e riproduttiva e l’adesione al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Il capitolo più corposo è quello economico che rappresenta il cuore pulsante della relazione annuale. Grazie a una programmazione rigorosa, il Comune è riuscito a sbloccare e canalizzare milioni di euro provenienti da PNRR, Regione Siciliana, Ministeri e programmi di coesione territoriale. Il fronte dei lavori pubblici vede l’avvio di progetti cruciali per l’economia locale. Tra i più rilevanti figurano: 2 milioni di euro per il completamento delle infrastrutture nell’area mista artigianale industriale di Madonnuzza (2° stralcio), 2.200 mila euro stanziati dalla Protezione Civile per il ripristino della strada di collegamento tra le frazioni Fasanò, Trinità e Giaia; 1.5 milione di euro destinati all’efficientamento delle reti idriche e alla ricerca perdite nel territorio. Oltre 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria della strada intercomunale tra Petralia Sottana e Petralia Soprana; 700 mila euro per l’acquisto e il potenziamento dell’immobile destinato al Centro per l’impiego, garantendo la permanenza di un servizio essenziale per i cittadini. L’Amministrazione ha anche saputo cogliere le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ottenendo: 1.700 mila euro per le infrastrutture sociali di comunità (Missione 5), che hanno già permesso l’acquisto di due pulmini attrezzati per il trasporto di disabili e anziani; 78 mila euro per l’abilitazione al cloud, completando la migrazione in sicurezza dei dati demografici, contabili e dei tributi. Ulteriori fondi sono stati destinati al progetto “Il turismo delle radici”. Non è mancato il sostegno ai settori che definiscono l’identità del borgo: 295.000 euro ottenuti dalla Regione Siciliana per la manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale “Pietro Sorrentino”; 80 mila euro per la manutenzione dei campetti da tennis a Soprana centro, 150 mila euro per il nuovo impianto di videosorveglianza urbana e 12 mila euro dal Ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi volumi per la Biblioteca Comunale. Circa 56.000 euro dal Fondo Comuni Marginali per contrastare lo spopolamento attraverso incentivi a nuove attività e residenze. La Relazione Annuale 2025-2026 riporta anche numerosi finanziamenti e investimenti specifici per l’ambito culturale, museale e turistico, oltre a quelli già menzionati per le infrastrutture e il sociale. Sono stati ottenuti circa 600 mila euro per il completamento del Museo Civico della Memoria e del Presente (tramite la strategia SNAI). Inoltre, sono stati stanziati 42 mila euro per abbattere le barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità del Museo Civico e 45 mila euro per la valorizzazione dei ruderi del castello. È stata inoltre inaugurata una nuova dotazione tecnologica per la Sala Polifunzionale (ex Chiesa di Sant’Antonio), finanziata dalla Regione Siciliana, per trasformarla in un “piccolo teatro di montagna”. L’Amministrazione ha anche intercettato diversi contributi per manifestazioni specifiche: Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (5 mila euro), XII^ Sagra del Grano (5 mila euro), Rievocazione storica del matrimonio baronale (3 mila euro), “Presepe d’InCanto” (3 mila euro), “Natale in Provincia 2025” (2.600 euro). Attraverso i fondi della democrazia partecipata, sono stati investiti 15.000 euro nel progetto “Il Borgo Che Parla”, finalizzato alla creazione di tour virtuali, video immersivi e tabelle interattive con codici QR per raccontare il patrimonio locale. La relazione evidenzia inoltre il metodo amministrativo adottato in questi anni: spirito di squadra, compattezza e coesione nelle scelte strategiche affrontando con determinazione questioni rimaste irrisolte per lungo tempo. Un percorso che ha privilegiato il dialogo con la comunità attraverso numerosi incontri pubblici nelle diverse frazioni e nel centro storico, occasioni non soltanto per rendicontare l’attività svolta ma soprattutto per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e costruire insieme ai cittadini le priorità dell’azione amministrativa.

Il commento del Sindaco

“Questa relazione rappresenta il racconto di un anno di lavoro intenso, ma soprattutto dimostra l’operatività dell’Amministrazione”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Macaluso. “Molti interventi illustrati oggi riguardano problematiche che si trascinavano da anni anche per via della loro complessità che noi siamo riusciti a risolvere. I risultati ottenuti sono il frutto di un’Amministrazione unita, compatta e coesa, che ha sempre lavorato con un unico obiettivo: il bene della comunità. Non ci siamo mai sottratti al confronto con i cittadini come dimostrano gli incontri pubblici volti non solo ad informare ma anche ad ascoltare. I risultati economici di quest’anno testimoniano anche la capacità del nostro Comune di attrarre risorse su scala nazionale e regionale. Ogni euro investito rappresenta un tassello per rendere Petralia Soprana un luogo più moderno, sicuro e accogliente per i nostri giovani e per chi sceglie di visitarla.” Citando il poeta Franco Arminio, il Sindaco ha infine ricordato che “i paesi si salvano con gli occhi”, sottolineando come ogni azione amministrativa sia guidata dall’amore per la comunità e dalla volontà di educare i cittadini alla bellezza del paesaggio.