Petralia Soprana, il Consiglio Comunale approva nei termini il Bilancio di previsione. Assicurati tutti i servizi senza aumento tasse

Petralia Soprana – Approvato nei termini il bilancio di previsione 2021-2023 dal Consiglio Comunale. Il Comune di Petralia Soprana è tra i 35 enti locali virtuosi della Sicilia.

«Con l’approvazione nei termini del Bilancio di previsione 2021 -2023 – afferma il Presidente del Consiglio Leo Agnello – abbiamo certificato la buona salute economica di cui gode il comune di Petralia Soprana e siamo tra i pochi comuni in Sicilia ad approvare entro la scadenza prevista il documento finanziario di previsione per l’anno in corso».

Nonostante il difficile contesto economico, il quadro normativo incerto, le mancate entrate e differimenti dei tributi, la giunta comunale guidata da Pietro Macaluso è riuscita a pareggiare il bilancio, mettendo al sicuro l’Ente, assicurando tutti i servizi ai cittadini senza aumentare le tasse.

L’obiettivo perseguito nell’appostare le risorse è stato quello di venire incontro a tutte le esigenze del territorio, dei cittadini e della macchina amministrativa che, tra l’altro, si è rafforzata con le assunzioni fatte alla fine dello scorso anno rimpiazzando alcuni funzionari andati in pensione. Sono state destinate risorse per l’incremento orario del personale par time, per assicurare una adeguata manutenzione, per i servizi a rete e per l’arredo urbano.

«Se siamo tra i pochi Comuni dell’Isola ad aver approvato il documento contabile di previsione finanziaria – conclude Leo Agnello – è grazie al buon funzionamento della macchina amministrativa, agli indirizzi politici della Giunta e al Consiglio Comunale. Sono dispiaciuto per l’assenza del gruppo di minoranza che, nonostante il mio invito a non abbandonare l’aula, ha voluto dissentire. Serve, con tutta la dialettica politica possibile, lavorare per il nostro paese, da qualunque posizione, e sperare sempre di migliorare ogni azione quotidiana.”

«Ringrazio il presidente del Consiglio comunale Leo Agnello e i consiglieri che hanno votato a favore approvando il Bilancio – dichiara il sindaco Pietro Macaluso – e voglio sottolineare lo straordinario lavoro svolto con competenza e professionalità dai responsabili di tutti uffici con i quali, in qualità di assessore al bilancio, mi sono confrontato ed in particolare la responsabile dell’Ufficio Economico finanziario, la dottoressa Teresa Incaudo».