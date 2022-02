Petralia Soprana: Il presidente del Consiglio Agnello esce dal gruppo di maggioranza

Ascolta l'articolo

L’esperienza decennale all’interno del Consiglio Comunale del Comune di Petralia Soprana, condivisa insieme alla coalizione guidata dal Sindaco Pietro Macaluso, oggi la ritengo conclusa, in quanto non vi è più la stessa visione sinergica e politica utile per il futuro della nostra comunità.

Continuerò ad assicurare la mia azione amministrativa, come sempre fatto in Consiglio Comunale, nel rispetto di tutta l’assemblea e dei cittadini sino alla fine del mio mandato.

Auspico per il futuro un forte impegno da parte di tanti attraverso moderazione, sinergie, entusiasmo e sempre forte Amore per il nostro paese, anche nella diversità, in modo da contribuire al soddisfacimento dei bisogni della nostra comunità.

F.to Il Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Soprana Leo Agnello