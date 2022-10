Petralia Soprana, il sindaco Pietro Macaluso consegna riconoscimento a Tom Fiore che da anni accompagna turisti canadesi nel Borgo dei Borghi

Ascolta l'articolo

Petralia Soprana – Consegnata dal sindaco Pietro Macaluso una pergamena a Tom Fiore, italo canadese nato a Palermo che da molti anni accompagna turisti canadesi a Petralia Soprana.

Un attestato di merito che il primo cittadino del Borgo dei Borghi ha voluto donare per sottolineare il rapporto che negli anni si è creato tra Petralia Soprana e Tom e soprattutto per il contributo che quest’ultimo ha dato per la valorizzazione e la promozione di Petralia Soprana di cui lui è un estimatore affezionato. L’incontro si è svolto presso il palazzo municipale ed ha visto anche la partecipazione di alcuni visitatori che accompagnava Tom Fiore.

Il gruppo di canadesi ha trascorso tre giorni nel Borgo alla scoperta del centro storico e delle bellezze naturalistiche del parco delle Madonie accompagnati da Giovanna Gebbia, guida ambientale escursionistica socio AIGAE, che, oltre alla natura, ha fatto anche apprezzare sapori e saperi con esperienze gastronomiche e culturali, la musica e i balli, i racconti e gli aneddoti storici sul territorio.