Petralia Soprana. In distribuzione i buoni spesa/voucher. Fino a 800 euro per nucleo familiare

Petralia Soprana – Sono in distribuzione i buoni spesa o voucher per le famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione).

L’aiuto, come previsto dalle norme, è in funzione del nucleo familiare e va da 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona, 400,00 € per due persone, 600,00 € per tre persone, 700,00 € per quattro persone e 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune.

Per ogni chiarimento e scaricare il modulo per l’istanza consultare l’avviso presente sul sito del comune o rivolgersi agli uffici dei servizi sociali. Le richieste vanno presentate entro il 3 agosto prossimo.

www.comune.petraliasoprana.pa.it