Petralia Soprana. Inaugurato parco gioco inclusivo realizzato nella pineta comunale

(02/12/2021) Petralia Soprana – Inaugurato il parco gioco inclusivo realizzato nella pineta comunale. Il parco giochi permetterà a tutti i bambini, normodotati e disabili, di divertirsi senza barriere con l’obiettivo di favorire la socializzazione e il gioco in autonomia.

Il progetto “Per un parco senza barriere”, finanziato dall’assessorato alla famiglia della Regione Sicilia, redatto dal geometra Michele Sabatino dell’ufficio tecnico comunale in collaborazione con l’ufficio affari sociali, prevedeva l’installazione di scivoli, passerelle, scalette, una altalena per carrozzina, una torretta ed altri elementi che consentiranno ai bambini di giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I giochi sono stati scelti per offrire la possibilità di essere utilizzati in autonomia dalla maggior parte dei bambini con disabilità motorie, sensoriali (vista-udito), cognitive e autismo.

Alla manifestazione di inaugurazione hanno partecipato i docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana, il parroco Don Calogero Falcone, il presidente del Consiglio Leo Agnello e la sua vice Giovanna Cerami, l’assessore Marinella Prestigiacomo, l’assistente sociale Francesca Rampulla e il RUP del progetto il geometra Leonardo Vizzini dell’Ufficio Tecnico oltre ad alcuni cittadini.

“Il plauso per il raggiungimento di questo obiettivo – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – va alla Sosvima, l’agenzia di sviluppo delle Madonie, che ha seguito l’iter proceurale. Voglio ringraziare lo staff guidato da Alessandro Ficile che è riuscito anche questa volta ad ottenere risultati eccezionali grazie al sapiente e specializzato lavoro di progettazione e coordinamento delle azioni. Con questa iniziativa vogliamo garantire il diritto al gioco a tutti i bambini – continua il sindaco – indipendentemente dalla propria capacità, in modo che tutti abbiano le proprie opportunità anche nel gioco.”