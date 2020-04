Petralia Soprana, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio devolvono le proprie indennità all’ospedale Madonna dell’alto

Petralia Soprana (Pa) – La giunta comunale devolve le proprie indennità all’ospedale Madonna dell’Alto. Il sindaco Pietro Macaluso e gli assessori Leonardo La Placa, Michele Albanese e Aurelia Lo Mauro hanno deciso di rinunciare alle proprie indennità di funzione destinandole alla raccolta fondi in corso attivata in favore del presidio ospedaliero madonita. A loro si è unito anche il Presidente del Consiglio Leo Agnello che ha destinato la propria indennità in favore dell’Ospedale della comunità madonita.

L’iniziativa della raccolta fondi è iniziata da alcune settimane ed ha portato alcuni risultati: cento camici a doppia protezione antibatterica sono stati già consegnati.