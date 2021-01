Petralia Soprana. L’Amministrazione vara un piano di interventi pensando ad artigiani e liberi professionisti

Petralia Soprana – L’amministrazione comunale al fianco delle piccole imprese artigiane e dei tecnici. Cosciente delle difficoltà economiche che tutti i lavoratori autonomi stanno attraversando, il sindaco Pietro Macaluso e la sua giunta hanno pensato di realizzare un piano straordinario di interventi destinando circa 50 mila euro per la realizzazione di piccole opere per migliorare il patrimonio comunale e il decoro urbano da fare realizzare agli artigiani e alle piccole imprese del Comune. Saranno realizzate ringhiere in alcune vie del centro storico e nelle frazioni, cancelli e vari lavori di sistemazione di aree comunali per facilitare il passaggio dei mezzi, varie pavimentazioni nelle villette comunali, piccoli interventi nei locali del museo e lungo Corso Umberto ed anche una parte di acciottolato nella piazza sulla quale si erge la Chiesa di Loreto.

Ai geometri sarà affidato l’incarico di accatastare tutti i beni comunali sparsi nel territorio che da trent’anni attendono di essere regolarizzati. Una opportunità di lavoro per i tecnici e un modo per mettere in regola l’intero patrimonio comunale.

“In un momento di difficoltà economica e sociale come quella che stiamo attraversando – afferma il sindaco Pietro Macaluso e tutta la giunta – non potevamo dimenticarci delle piccole attività e i lavoratori autonomi che annaspano economicamente. Sicuramente non potremo risolvere tutti i loro problemi ma vogliamo dare un segnale di vicinanza e di attenzione nei confronti degli artigiani e dei liberi professionisti”