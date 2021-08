Petralia Soprana. Orienteering nel borgo e presentazione del libro “Alice in Wonderland”… sulle Madonie di Gino Pantaleone

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO, A CURA DELLA PRO LOCO

(09/08/2021) Petralia Soprana – Movimento e letteratura le direttrici dell’appuntamento che si terrà mercoledì 11 agosto a Petralia Soprana. Una giornata dedicata alla scoperta del borgo più bello d’Italia con l’Orienteering e al libro “Alice in wonderland…” di Gino Pantaleone. Il doppio appuntamento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana.

ORIENTEERING NEL BORGO

Start alle 10:30 nel cortile di Via Rizzo per vivere le viuzze e le bellezze del Borgo al ritmo del gioco seguendo la mappa che sarà consegnata allo start.

Con la Proloco di Petralia Soprana e l’ideazione dello scrittore e istruttore Gino Pantaleone la mattinata nel Borgo sarà occasione di divertimento. Posso partecipare tutti: single, coppie e famiglie potrete andare alla ricerca dei punti lanterne o bianco/arancio, distribuiti nel circuito prestabilito; vincerà chi avrà trovato tutti i punti nell’ordine richiesto e nel minor tempo possibile.

Quindi muniti di una mappa che sarà consegnata allo start nel Cortile di Via Rizzo e una penna personale si andrà per le vie del paese e attraverso le quali fare ritorno allo stesso cortile dove verrà allestito uno stenditoio, in cui sarà predisposta la classifica con elezione del vincitore del giorno. L’iniziativa non ha carattere agonistico né competitivo.

Per venire incontro alle disposizioni del Covid 19 l’accesso al cortile sarà gestito da Via Teresita. Bisogna essere muniti di mascherina; se necessario lo Start e gli Arrivi saranno contingentati dagli Organizzatori presenti su luogo.

PRESENTAZIONE LIBRO – ALICE IN WONDERLAND… SULLE MADONIE

È dentro lo scenario di U’curtigghiu di via Rizzo nel borgo di Petralia Soprana, che avverrà la presentazione del libro Alice in wonderland…sulle Madonie, mercoledì 11 agosto alle ore 18.00, seconda opera di Gino Pantaleone illustrata per bambini. La prima era ambientata a Palermo dove una Alice girovagava per le antiche vie della città alla scoperta della sua storia millenaria attraverso le meraviglie dei suoi più celebri monumenti. Stavolta Alice attraverserà le Madonie e scoprirà un mondo denso di luoghi e di personaggi, di esperienze vissute con gli occhi meravigliati dei bambini. Il testo di Gino Pantaleone è illustrato da Monica Saladino che ha interpretato la magia della storia e dei luoghi madoniti. Ambientato non in un parco di immagini inventate ma in uno assolutamente reale – lo straordinario habitat del Parco delle Madonie – dove ogni bambino potrà andare e scoprire che quello che ha letto e imparato esiste davvero. Tutti i riferimenti antropomorfi e zoomorfi riportati nella trasposizione del testo fino ai luoghi nei borghi citati, contestualizzano il viaggio virtuale e lo tracciano nella fantasia della lettura, aprendo su un panorama che dall’immaginario diventa realtà. Una realtà che non supera l’immaginazione, la suscita, semmai, e la trasforma in quel carburante che è elemento capace di muovere quel viaggio interiore che si costruisce attraverso la meraviglia, che potrà solo trovare riscontro nella realtà dei luoghi. Questo non è un comune racconto per bambini venuto fuori da una trasposizione, include una narrazione autentica con una sua precisa mitologia dimensionata ai luoghi reali, colorata utilizzando un linguaggio che contiene tutti gli elementi necessari per una lettura spensierata ma stimolante. Dedicato ai bambini, saranno loro i veri protagonisti dell’incontro, perchè alla fine della presentazione dialogheranno e drammatizzeranno la storia in un gioco laboratorio con l’autore Il libro come il precedente è edito da Edizioni Ex Libris, è patrocinato dall’Ente parco delle Madonie. La prefazione è a cura del presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, introduzione di Associazione Pro Loco Petralia Soprana Tel. 389 6163365