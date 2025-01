Petralia Soprana riconosciuta come “Città che legge” per il triennio 2024-2026

Un traguardo che rappresenta un nuovo punto di partenza per promuovere la cultura come motore di sviluppo e coesione sociale.”

(08/01/2025) Petralia Soprana è stata ufficialmente riconosciuta come “Città che legge” per il triennio 2024-2026. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dal “Centro per il libro e la lettura” d’intesa con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), non solo sottolinea l’impegno continuo di Petralia Soprana nelle politiche pubbliche di valorizzazione della lettura, ma offre anche al Comune l’opportunità di accedere ai bandi dedicati per il triennio di riferimento. Questi bandi, promossi dal Centro per il libro e la lettura, mettono a disposizione contributi economici, premi e incentivi per i progetti più meritevoli, con l’obiettivo di sostenere iniziative che favoriscono la crescita socio-culturale delle comunità urbane.

Attraverso questa qualifica, Petralia Soprana si impegna a consolidare il ruolo della lettura come valore condiviso, capace di arricchire la qualità della vita individuale e collettiva. La lettura rappresenta infatti uno strumento fondamentale per promuovere la conoscenza, la partecipazione attiva e il benessere dell’uomo e del territorio. L’amministrazione comunale, guidata da Pietro Macaluso, esprime grande soddisfazione per questo riconoscimento e ribadisce il proprio impegno a realizzare progetti e attività che possano rafforzare ulteriormente la diffusione della lettura sul territorio, coinvolgendo scuole, biblioteche, associazioni culturali e cittadini. L’obiettivo è stato centrato anche grazie al patto intercomunale per la lettura che, oltre a Petralia Soprana, ha visto protagonisti vari comuni delle alte Madonie, l’Associazione Libri ad alta Quota, le istituzioni scolastiche e tante altre organizzazioni.