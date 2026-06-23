Petralia Soprana rinnova la devozione ai Santi Pietro e Paolo: al via i festeggiamenti patronali 2026

Dal 25 al 29 giugno un ricco programma di celebrazioni religiose, musica e spettacoli per onorare i Santi Patroni della comunità

Petralia Soprana si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno con la Festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, in programma dal 25 al 29 giugno 2026. Un appuntamento che unisce fede, identità, memoria collettiva e partecipazione popolare, promosso dal Comune di Petralia Soprana e dall’Arcipretura Parrocchiale.

Il programma dei festeggiamenti accompagnerà la comunità in un intenso cammino spirituale e civile, alternando i momenti di preghiera e devozione alle occasioni di incontro, musica e intrattenimento, nel segno di una tradizione che continua a rappresentare uno dei cardini più autentici della vita del paese.

Il 25 e 26 giugno tra devozione e musica

Giovedì 25 giugno e venerdì 26 giugno proseguiranno i momenti di preghiera con la recita della novena e la Santa Messa in Chiesa Madre, seguiti dalla fiaccolata con i simulacri minori dei Santi Pietro e Paolo e dal tradizionale canto in loro onore.

Nella serata del 25 giugno spazio anche all’esibizione musicale del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Petralia Soprana, mentre il 26 giugno sarà la volta di uno spettacolo musicale con la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana.

Il 27 giugno il concerto dei Kamafei

Sabato 27 giugno la festa entrerà ancora più nel vivo con il giro del complesso bandistico per le vie del paese, la fiaccolata e l’accoglienza presso l’edicola della Santa Croce delle sacre effigi provenienti dalle varie frazioni con le delegazioni parrocchiali.

In serata, in Piazza Duomo, è in programma lo spettacolo musicale dei Kamafei in concerto, appuntamento atteso che animerà il centro storico con sonorità salentine.

Il 28 giugno la Vigilia con Uccio De Santis

Domenica 28 giugno, giornata della Vigilia, il borgo sarà animato dal suono delle campane a festa, dal giro della banda musicale e dei tamburinari, dai momenti liturgici in Chiesa Madre e dalla tradizionale fiaccolata con i simulacri minori dei Patroni e lo spettacolo pirotecnico.

Alle 22.30, in Piazza Duomo, spazio al divertimento con lo spettacolo di cabaret di Uccio De Santis, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo del cartellone.

Il 29 giugno il giorno della festa patronale

Il momento più solenne sarà quello di lunedì 29 giugno, giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo, che si aprirà di buon mattino con l’alborata e il suono delle campane a festa. Dopo le celebrazioni mattutine e i momenti musicali in piazza, alle 19.00 nella Chiesa Madre si terrà la Santa Messa Solenne, presieduta da don Calogero Cerami, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, il momento più atteso e carico di spiritualità: la Processione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, insieme ai simulacri delle chiese territoriali e delle parrocchie del Comune, accompagnati dalle comunità e dalla partecipazione popolare lungo le vie del paese

La serata si concluderà in Piazza Duomo con l’esibizione del Gruppo Stendardieri Soprani e, a mezzanotte in contrada Pinta, con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Una festa che unisce fede, tradizione e comunità

La festa patronale dei Santi Pietro e Paolo rappresenta per Petralia Soprana un momento di forte identità collettiva, in cui la dimensione religiosa si intreccia con la memoria, la cultura popolare e il senso di appartenenza della comunità. Un appuntamento che ogni anno richiama cittadini e visitatori, trasformando il borgo in un luogo di incontro, spiritualità e festa.