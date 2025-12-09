Petralia Soprana tra gli otto Comuni della provincia di Palermo finanziati dalla Regione Siciliana per la videosorveglianza urbana 

Petralia Soprana, 9 dicembre 2025 — Il Comune di Petralia Soprana è tra gli otto Comuni della provincia di Palermo ad aver ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana. Il progetto, del valore di 149.500 euro, rientra tra i 105 interventi finanziati dalla Regione Siciliana.

Il finanziamento consentirà di controllare una parte del territorio ed in particolare il centro storico e l’area artigianale di Madonnuzza. Le telecamere saranno installate in punti strategici con l’obiettivo prevenire e contrastare atti vandalici o attività illecite e aumentare i livelli di sicurezza.

Il Sindaco Pietro Macaluso ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Si tratta di un finanziamento strategico per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del nostro territorio. Questo primo intervento – precisa il sindaco – ci permetterà di rendere il centro storico e quello artigianale di Madonnuzza un luogo ancora più sicuro, accogliente e controllato. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riuscire a coprire tutte le borgate e l’intero territorio comunale contro il rischio incendi. Ringrazio la Regione Siciliana per l’attenzione dimostrata verso i piccoli Comuni delle aree interne e chi ha sostenuto questa idea.”

Tra questi il Presidente della Commissione Regionale Antimafia l’On. Antonello Cracolici che ha ricordato l’importanza anche della videosorveglianza per rendere più attrattivi i piccoli centri e contrastare lo spopolamento. La Commissione ha infatti scoperto che la metà dei Comuni siciliani ne è ancora sprovvista nonostante oltre il 90% dei crimini viene risolto grazie alle immagini registrate entro 48-72 ore.

Petralia Soprana continua così a investire sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sulla tutela del proprio territorio.