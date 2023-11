Petralia Soprana, ultimo weekend di novembre con “Madonie Habitat” e “Le Donne lo Sanno”

Petralia Soprana – Quarto weekend della Rassegna d’Autunno in Montagna: 4 weekend a Petralia Soprana. Questo fine settimana saranno le persone, i prodotti e i percorsi al centro dell’evento. L’ultimo appuntamento del mese di novembre (25/26 NOVEMBRE) metterà a centro le persone, i prodotti e i percorsi.

Sabato 25, ore 16.30 si terrà “Madonie Habitat: scenari, saperi e sapori: le persone, i prodotti, i percorsi.” Una tavola rotonda per confrontarsi sulle reali risorse del territorio.

Madonie Habitat è inteso come luogo abitativo dove si incontrano le radici culturali, gli spazi naturali e quelli rurali, le produzioni agricole e le identità. Il valore aggiunto sul quale discutere e investire per incrementare la vivibilità e l’attrattività turistica. Percorsi e cammini, esperienze e incontri, eventi e innovazione, servizi e ricettività, sapori e saperi. Lo scenario di paesaggio globale da promuovere, progettare e proiettare verso il futuro. A discuterne saranno i rappresentanti istituzionali e gli esperti di settore che condivideranno proposte e riflessioni sulle dinamiche e gli sviluppi per implementare la fruizione turistica del territorio. A conclusione dell’incontro Slow food Madonie condurrà un laboratorio dedicato al miele e all’olio, due dei presidi del territorio madonita. Sede Palazzo Pottino, piazza del Popolo. Ingresso libero

Domenica 26 ore 17.00 LE DONNE LO SANNO, un tavolo di confronto organizzato in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, reading e testimonianze in collaborazione con l’Associazione Cittadinanza Attiva e La Consulta giovanile di Petralia Soprana. Ore 18.30, “Un canto per le donne”, Concerto in memoria delle vittime di femminicidio del coro polifonico Petra Ensamble di Petralia Soprana diretto da Michele Cerami.

Sede Palazzo Pottino, piazza del Popolo. Ingresso libero