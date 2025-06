Petralia Sottana celebra la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico: creatività, condivisione e solidarietà

Sabato 14 giugno, a Petralia Sottana, in corso Paolo Agliata (piazzetta accanto al Municipio), si terranno i festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, un evento internazionale nato circa dieci anni fa su iniziativa di Danielle Landes.

La cittadina madonita accoglierà per l’occasione una mattinata all’insegna della creatività condivisa, della solidarietà e del piacere di stare insieme. Protagonista assoluto sarà il lavoro a maglia, non più semplice passatempo, ma autentico strumento di benessere e aggregazione sociale.

Numerosi studi confermano, infatti, che l’attività di sferruzzare stimola la concentrazione, migliora la motricità fine e ha effetti rilassanti simili a quelli della meditazione.

Il ritmo dei gesti ripetuti, la soddisfazione nel vedere crescere il proprio lavoro, la possibilità di distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane: tutto ciò rende il lavoro a maglia un’esperienza terapeutica e profondamente umana.

Ma c’è di più. L’evento, coordinato da Roberta diventa anche occasione per “intrecciare” un altro tipo di tessuto, quello sociale: donne di tutte le età si ritroveranno all’aperto per lavorare insieme, scambiarsi saperi, tramandare antiche tradizioni tessili e coinvolgere chi desidera avvicinarsi a quest’arte.

Durante la giornata si realizzerà anche un’opera collettiva che sarà donata alla Casa di Lucia APS, associazione di promozione sociale attiva tra Palermo, le Madonie e il continente africano, con progetti dedicati all’accoglienza, alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile.

Sul suggestivo corso di Petralia Sottana, le trame del passato si fonderanno con quelle del presente: dai ricordi delle mamme e delle nonne, che utilizzavano conocchia e fuso, fino alle visioni creative contemporanee, in un ponte simbolico tra tradizione e futuro, persino al tempo dell’Intelligenza Artificiale.