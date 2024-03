Petralia Sottana: Concorsi per studenti delle Scuole Secondarie delle Alte Madonie

La tecnologia e le immagini sono sempre più presenti nella vita quotidiana di tutti e, in misura anche maggiore, in quella dei giovani. Queste caratteristiche del nostro tempo sono frutto di una ricerca scientifica che sempre di più si intreccia con la cultura umanistica trasformandola profondamente.

L’Associazione Marina Diana Mercurio, il Comune di Petralia Sottana e la RESMA (Rete Scolastica delle Madonie) hanno pensato di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di Primo e Secondo Grado del comprensorio delle Alte Madonie in una riflessione su questi temi, proponendo le iniziative seguenti:

CONCORSO LETTERARIO “MARINA DIANA MERCURIO”

CONCORSO FOTOGRAFICO “MARA TERMINI”

Un’occasione per riflettere sulla funzione della cultura e dell’educazione, sul ruolo cruciale della ricerca scientifica, sul valore del pensiero critico, vedendo le scienze della natura, le scienze umane e le attività artistiche non solo come fini in sé, ma come strumenti per sviluppare un impegno etico e civile, comprendere l’importanza della coerenza tra convinzioni e comportamenti, accrescere il rispetto per gli altri, in particolare i più deboli e indifesi.

L’iniziativa vuole stimolare e coinvolgere i giovani partecipanti su temi di grande importanza, impegnando e divertendo contemporaneamente e sensibilizzando tutti noi sulle risposte (che ci auguriamo e aspettiamo insolite e innovative) che i giovani possono dare su questi argomenti.

I termini e le modalità di partecipazione sono visualizzabili al seguente link: https://www.comune.petraliasottana.pa.it/notizie/13ce8749-544c-46be-1e5c-08dc3ce8edef/