Petralia Sottana, il 24 aprile la presentazione dei libri di Anselmo e Orlando
Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 17:00, presso Palazzo Pucci-Martinez a Petralia Sottana (sede dell’Ente Parco delle Madonie), si terrà l’incontro culturale intitolato “L’infinito camminare”.
L’evento è incentrato sulla presentazione di due volumi dedicati al territorio madonita:
“Madonie a piedi” di Vincenzo Anselmo.
“Le Madonie attraverso i miei occhi” di Matteo Orlando.
Il programma prevede gli interventi di Giuseppe Ferrarello, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, e di Giuseppe Riggio, Presidente del CAI Sicilia. L’incontro sarà moderato da Elio Picciuca, Presidente del CAI sezione di Polizzi Generosa.
L’iniziativa è organizzata con il supporto del CAI Polizzi Generosa, dell’Ente Parco delle Madonie e del Madonie UNESCO Global Geopark.
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