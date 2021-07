Petralia Sottana NOTTE BIANCA DEL CINEMA | Premio Fotogrammi di Pietra

A Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, l’8 agosto si svolgerà la NOTTE BIANCA DEL CINEMA-Premio Fotogrammi di Pietra ,un evento unico giunto alla quarta edizione organizzata da Grifeoeventi e il Comune ,che interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana

….dove il centro storico diventa una multisala naturale….

Tra le tante iniziative in programma la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi tra cui a Lucia Sardo e Paride Benassai(reduci da Los Angeles) Orio Scaduto,Alessandra Pipitone (della Women Orchestra) in collegamento ci saranno anche Vincenzo Amato(impegnato nelle riprese del nuovo film di Crialese assieme a Penelope Cruz)Enzo Giraldo,altro collegamento con Leo Gullotta e tanti altri si uniranno a questo elenco. Per tutta la notte nelle piazze,nei vicoli,saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film. Non ci si limiterà pero’ ad una attività meramente cinematografica:nelle suggestive locations del centro storico, ci saranno workshop ,intrattenimenti musicali con le migliori colonne sonore, rievocativi della storia cinematografica e televisiva. La presentazione del libro di Ivan Scinardo che dialogherà con Francesco Puma, critico cinematografico, “Cinematografo” Rai Uno e poi ancora una interessante mostra, ART MOVIE collettiva d’arte contemporanea itinerante dedicata al cinema con omaggio speciale alla cinematografia di Giuseppe Tornatore, ideata e curata dall’Artista Mario Castellese dell’Associazione Art Emotions For Soul di Mussolente (VI).

Una sezione particolare della kermesse, sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi. A presentare la serata, che sarà trasmessa in diretta su Grifeo web Tv, sarà Elvira Terranova.

Segreteria organizzativa: Cine Teatro Grifeo 3494543601-

Si ringrazia: il Comune di Petralia Sottana

L’ente Parco delle Madonie

La Bcc delle Madonie

E alcuni sponsor , Conad, l’Aci di Palermo e le Cantine Birgi