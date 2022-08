Petralia Sottana Summer 2022: Eventi per tutte le età

Ascolta l'articolo

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Polito, di concerto con le associazioni culturali, ricreative e sportive che operano nel territorio, ha varato il programma degli eventi estivi: un mix di cultura e intrattenimento con molti degli appuntamenti fissi che hanno caratterizzato negli anni l’estate petraliese, ma anche nuovi eventi per giovani e bambini.

L’idea è stata quella di organizzare per la stagione estiva una serie di iniziative di vario genere spaziando dall’arte alla musica, da spettacoli affascinanti ad eventi che raccontano le nostre tradizioni, cercando di coinvolgere tutti, dai grandi ai più piccini, ed offrire a turisti e residenti più opportunità per il tempo libero e lo svago.

A fare da scenario alle manifestazioni, saranno i panorami naturali, unici e bellissimi che Petralia Sottana e le sue montagne regalano.

Sono in programma importanti manifestazioni nel centro storico per valorizzare ed usufruire dei suoi scorci, ricchi di storia da scoprire, ma anche l’anfiteatro e la Pineta Comunale, parco urbano unico nel suo genere.

L’ obiettivo è quello di poter sempre più ampliare i momenti di socialità e di sviluppo culturale della nostra comunità e mettere in evidenza il carattere vivo e aperto del nostro paese, ottimizzandone allo stesso tempo il potenziale turistico con un’offerta di intrattenimento che mira a incuriosire e appassionare.

Il programma contiene i punti cardine delle estati petraliesi, con momenti di primo piano sotto il profilo culturale:

La “Notte bianca del Cinema”, dove il centro storico diventa un cinema multisala all’aperto. Proiezioni, intrattenimento musicale cinematografico e tanto altro, in programma il 5 e il 6 agosto.

Il 10 agosto sbarca per la prima volta sulle madonie il “Silent Disco Party”, promosso dalla Consulta Giovanile di Petralia Sottana, nella strepitosa location di Piano Battaglia. Un evento che vuole mischiare la voglia di fare festa con il rispetto della natura e del silenzio che la circonda. Lo stesso giorno invece sulla piazza principale di Petralia, Piazza Umberto I, si svolgerà “Inclusive Art”,patrocinato dall’Auser, una giornata volta all’inclusività e all’arte con visite guidate al Duomo ed estemporanee di pittura, perchè Petralia è accessibile a tutti!

Quest’anno vedremo il ritorno di “Controdanza” il 14 agosto, il Concertone di ferragosto che negli anni passati ha visto suonare numerose band e che ha accolto tanti madoniti ma soprattutto tanti turisti da tutta la sicilia. Quest’anno suoneranno “I Beddi – musicanti di Sicilia” e a seguire gli “Irish Leaves”. A chiudere la serata gli “Help Height” con un Dj Set da urlo.

Non può mancare nel calendario degli eventi petraliesi la “Serenata ‘a Zita” il 20 agosto e la “Rievocazione dell’Antico Corteo Nuziale e del Ballo Pantomima della Cordella” il 21 agosto.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto l’11° Raduno Mediterraneo Jazz Manouche, festival di musica manouche che da anni ospita artisti di fama mondiale. Tante jam session rallegrano il corso con il coinvolgente ritmo manouche per poi concludersi la sera con i concerti in Piazza Finocchiaro Aprile. L’ultimo giorno il raduno si trasferisce a Piano Battaglia per concludersi in una location mozza fiato.

Da sottolineare la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli : La carovana dei bambini. Quattro spettacoli teatrali che coinvolgeranno e intratterranno i più piccoli.

Non mancano gli eventi sportivi come le escursioni e lo Street Soccer Petralia, dal 22 al 24 agosto, giunto alla settima edizione. Evento amato dai bambini ma anche dagli amanti del calcio in generale.

Poi mostre, presentazioni di libri, eventi musicali, tornei e cinema all’aperto .

Petralia Sottana è pronta ad accogliervi e ospitarvi per tornare a vivere insieme l’estate!

Consulta il programma completo su questo link https://bit.ly/3cV29fB e scopri tutti gli eventi petralesi su fuoriborgo.it

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Turistico su Facebook o al 0921 641811