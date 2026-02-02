Piano Battaglia, aperti gli impianti, primi sciatori in pista

È ufficialmente iniziata oggi a Piano Battaglia la stagione sciistica 2026: con neve discretamente abbondante grazie alle nevicate dei giorni scorsi, i primi sciatori sono già in pista sulle Madonie. Dopo i collaudi e l’organizzazione del personale, gli impianti di risalita sono tornati operativi.

L’atmosfera sulle piste e le condizioni del manto nevoso possono essere seguite in tempo reale grazie alla live webcam “Panoramica Pianoro”, con vista dalla Chiesa Madonna delle Nevi, che consente di osservare direttamente gli sciatori all’opera.

Un avvio atteso dagli appassionati e dagli operatori locali, che segna il ritorno dello sci a Piano Battaglia e l’apertura della stagione invernale sulle Madonie.