Piano Battaglia, pubblicato il bando per la gestione degli impianti di risalita: concessione di nove anni

La Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti di risalita del comprensorio sciistico e sportivo di Piano Battaglia, nel territorio di Petralia Sottana. La procedura riguarda anche la valorizzazione degli immobili e delle strutture funzionali agli impianti, di proprietà dell’ente metropolitano.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

La concessione avrà una durata di nove anni, decorrenti dalla presa in consegna degli impianti. Il contributo finanziario previsto dalla Città Metropolitana ammonta a 200.000 euro annui oltre IVA, per un totale di 1,8 milioni di euro nell’intero periodo di gestione. Il valore complessivo stimato della concessione è pari a 5.391.170 euro, al netto dell’IVA.

Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, sia in forma singola che associata, purché non ricorrano cause di esclusione.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell’8 agosto 2026 attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza “Alto Tirreno Cosentino”. La prima seduta pubblica virtuale per l’apertura delle offerte è fissata per il 13 agosto 2026 alle ore 9:00.

Il bando è stato pubblicato il 7 luglio 2026. MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA PAGINA DEDICATA.