“Piano di Sviluppo del Comprensorio”, se ne discuterà al prossimo Consiglio comunale

Ascolta l'articolo

Il Presidente del Consiglio, Sig. Mauro Piscitello, informa che il Consiglio Comunale è convocato in ordinaria “aperto” il 06.09.2022 alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Municipale di Via S.Anna, 25 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente O.d.G.

1- Confronto su “Piano di Sviluppo del nostro Comprensorio”.

La seduta è aperta al pubblico e trasmessa in streaming sulla piattaforma YOUTUBE