Piano urbanistico generale per Castelbuono: incontro pubblico organizzato dalla Costituente

Su quali direttive e con quali criteri progettare il nuovo PUG?

La Costituente per la Castelbuono di domani organizza per domenica 26 aprile 2026 un incontro pubblico sul Piano urbanistico generale, documento cruciale per il futuro di Castelbuono, a cui sono invitati i singoli cittadini, i gestori di attività produttive, gli artigiani, le categorie professionali, le associazioni culturali e sportive, i gruppi politici.

Che città vogliamo, come progettare un tessuto urbano nell’ottica dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare e del cambiamento climatico, mantenendo saldo il filo della peculiarità storica e delle tradizioni della comunità castelbuonese e con lo sguardo allo sviluppo socio-economico e alle innovazioni tecnologiche?

Con il contributo dei cittadini, chiamati a partecipare attivamente al dibattito, approfondiremo:

le direttive ispiratrici di un piano urbanistico generale per la città e la comunità di Castelbuono;

i processi partecipativi su cui si basa oggi la costruzione degli strumenti urbanistici, fondamentali per acquisire ogni informazione utile da parte dei portatori di interesse ed orientare il progetto.

All’incontro programmato con la cittadinanza per cominciare a pianificare un modello per Castelbuono prenderanno parte due figure tecniche: l’architetto Carlo Simonetti e l’ingegnere Liborio Biundo.

L’idea che comincerà a prendere forma in questo primo incontro, e in altri successivi che organizzeremo, diventerà contenuto del programma elettorale della Costituente.

Vi aspettiamo presso l’Aula consiliare, in via Sant’Anna, domenica 26 aprile alle 17.