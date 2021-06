Piazza Parrocchia, investito fatalmente un cagnolino. I proprietari: “era un amico affettuoso, vogliamo accertare le responsabilità”

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la triste segnalazione di una famiglia residente a Castelbuono in merito al decesso del proprio cagnolino investito ieri da un’autovettura nei pressi di piazza Parrocchia.

I proprietari, infatti, oltre al dolore per la perdita del loro affettuoso amico si rammaricano perché chi l’ha investito non si è preoccupato minimamente di fermarsi e prestare soccorso.

A questo punto si sono attivati presso la Polizia Municipale per identificare il responsabile tramite l’ausilio della telecamera di videosorveglianza comunale, installata sulla facciata della Matrice Nuova proprio in corrispondenza del punto dell’incidente, tuttavia, la loro richiesta non ha avuto alcun seguito per via di un ulteriore amara sorpresa la mancata attivazione del relativo impianto di video sorveglianza.

Poco meno di un anno fa diversi articoli tra cui sul “Corriere della Sicurezza” e “PalermoToday” titolavano: “Castelbuono è protetto con la tecnologia di videosorveglianza Sunell Italia”, Ecco l’ultima ma più che amara sorpresa per gli afflitti proprietari del povero cagnolino investito e ucciso, ulteriormente delusi dal sindaco che, in presenza del comandante dei vigili, ha commentato alla coppia: “alla fine è solo un cane mi sembra esagerato“.