Pigiama Party alla Sala Magnum Show: divertimento e magia per i bambini di Castelbuono

Una notte all’insegna del divertimento e della fantasia attende i più piccoli a Castelbuono. Venerdì 14 novembre, dalle 19:30 alle 22:00, la Sala Magnum Show ospiterà un attesissimo “Pigiama Party”, pensato per bambini dai 3 ai 12 anni.

L’evento promette una serata spensierata con gonfiabili, pizza e patatine, popcorn per tutti e la proiezione del film “Elio”. Non mancheranno animazione e tante sorprese, per rendere l’esperienza ancora più speciale. Il costo di partecipazione è di 12 euro a bambino.

L’invito è semplice e simpatico: venire in pigiama e portare con sé il proprio cuscino, pronti per una serata di giochi, amicizia e magia. Un’occasione perfetta per condividere momenti di allegria in un’atmosfera calda e accogliente. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 911 4972.