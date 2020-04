Pioggia di contributi per riqualificazione centri storici. Più di 5 milioni per alcuni comuni delle Madonie

Sono in arrivo una pioggia di contributi per alcuni comuni delle Madonie, per Castelbuono al momento, niente fondi per via del posizionamento in graduatoria

L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha infatti pubblicato la graduatoria dei piccoli comuni siciliani che hanno ottenuto un contributo da spendere per la riqualificazione e recupero dei centri storici con la possibilità di avviare le relative gare di appalto.

Ha dichiarato il Presidente della Regione Nello Musumeci che il provvedimento può creare le condizioni per un uno slancio alla riscoperta del territorio e occasioni di lavoro e di sviluppo.

L’assessore al ramo Marco Falcone ha poi aggiunto che sono state elaborate due linee di finanziamento e si punta a far partire i primi interventi entro l’estate e ciò nell’ottica di un intervento post-emergenza e nella speranza di abbattere i tempi della burocrazia.

Secondo quanto disposto dal decreto, sono stati ammessi al finanziamento le proposte delle due graduatorie fino alla concorrenza delle risorse disponibili, secondo l’ordine progressivo delle rispettive graduatorie di merito e fino all’esaurimento della dotazione finanziaria di euro 75.000.000.

Per cui sulla scorta del provvedimento i comuni madoniti che hanno avuto accesso al contributo sono i seguenti:

COMUNI MADONITI AMMESSI AL CONTRIBUTO IN GRADUATORIA LINEA A

– Collesano, 22° posto in graduatoria: 1.200.000 euro per il restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello;

– San Mauro Castelverde, 25° posto in graduatoria: 1.185.000 euro per il recupero della Chiesa parrocchiale Santa Maria de Francis e locali annessi;

COMUNI MADONITI AMMESSI AL CONTRIBUTO IN GRADUATORIA LINEA B

– Geraci Siculo, 2° posto in graduatoria: 1.250.000 euro per i lavori di urbanizzazione primaria nel centro storico finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, l’accrescimento dei livelli di sicurezza viaria e di rischio sismico nonché al miglioramento del decoro urbano;

– Castellana Sicula, 3° posto in graduatoria: 760.800 euro per il consolidamento per la messa in sicurezza dell’abitato posto a valle della Via G. Deledda;

– Caltavuturo, 12° posto in graduatoria: 830.000 euro per gli interventi atti a recuperare l’area adiacente Via Torino in uno con le strade limitrofe e per una campagna d’ispezione e controllo delle reti, dei nodi in acciaio esistenti a protezione del quartiere;

Esclusi per esaurimento risorse sulla linea A

Polizzi Generosa, 64° posto in graduatoria: 1.250.000 euro per la Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari e restauro dell’acquedotto storico del 1476;

Gangi, 69° posto in graduatoria: 212.000 euro per il Restauro conservativo della facciata monumentale del Palazzo Bongiorno e manutenzione straordinaria dei locali annessi;

Castelbuono, 75° posto in graduatoria: 362.000 euro per l’Adeguamento impianti tecnologici Castello comunale;

Escluse dalla graduatoria per inammissibilità della proposta Petralia Soprana e Petralia Sottana.