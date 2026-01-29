Pirandello: “Così è (se vi pare)” in scena all’Auditorium Crucis (ex Centro Sud)

Nell’ambito del progetto Palermo Capitale del Volontariato 2025, il Laboratorio teatrale Auser di Termini Imerese porta in scena “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello. L’Auser di Castelbuono, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune, invita la cittadinanza a partecipare alla rappresentazione che si svolgerà nell’Auditorium Crucis di Castelbuono (via Umberto I ) venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18.00.

Il laboratorio teatrale dell’Auser , con la direzione artistica e regia del maestro Mimmo Minà, realizza una delle finalità fondamentali dell’Auser: l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita con attività formative, culturali e sociali coinvolgendo i soci. Ecco come il regista presenta l’opera pirandelliana e il lavoro del laboratorio teatrale in una intervista rilasciata a HimeraLive.it lo scorso 13 giugno.

Lo spettacolo nasce all’interno del laboratorio teatrale dell’associazione Auser di Termini Imerese.

«Il messaggio pirandelliano – spiega il Maestro Minà – oggi può essere ancora più attuale rispetto alla sua epoca. Pirandello ci parla della natura umana, della verità, della realtà che spesso si scompone in molteplici frammenti contraddittori. È uno specchio della nostra società contemporanea, dove ogni individuo si confronta con la propria identità e con quella che gli altri gli attribuiscono». Parlando del legame profondo tra Pirandello e la Sicilia, il Maestro sottolinea come questa terra sia da sempre un crocevia di ispirazione: «La Sicilia è un luogo dove la bellezza, la storia e la cultura si respirano quotidianamente. Da qui sono nati scrittori, poeti, artisti che hanno saputo raccontare l’anima di un popolo attraverso la parola e l’immagine. La creatività è radicata nel nostro modo di vivere». (…)

Infine, un ringraziamento sincero: «Grazie per le parole di apprezzamento e per il sostegno. Continuerò a dedicarmi alla bellezza e alla cultura con passione e dedizione. È un cammino che non si esaurisce mai, perché l’arte, come la Sicilia, è viva e in continua evoluzione».

Il prof. Franco Saglimbeni, presidente dell’Auser di Castelbuono, presenterà il lavoro dei soci Auser di Termini I. e l’opera di Pirandello.