PNRR: Finanziato l’ampliamento dell’asilo nido comunale “Teresa Castelli”

A Castelbuono prendono avvio i lavori di “Ampliamento dell’edificio esistente adibito ad asilo nido di via Mazzini finalizzato alla creazione di nuovi posti”.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mario Cicero, ha partecipato alla selezione pubblica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell’infanzia, ed ha ottenuto un finanziamento di €. 480.000,00 relativamente all’intervento di ampliamento dell’asilo nido comunale esistente, per la creazione di nuovi 20 posti.

Il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio AM3 architetti associati, e ammonta complessivamente a €. 579.091,86 la cui copertura finanziaria è assicurata per €. 480.000,00 con i fondi di cui al finanziamento, e €. 99.091,86 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune, e prevede la realizzazione di una sezione di micro nido dimensionata per 20 bambini.

Il nuovo ampliamento verrà realizzato su lotto comunale, la struttura riprende la tipica forma della casa con tetto a falde, con una superficie interna lorda di 190 mq su un’unica elevazione e verrà collegata con l’edificio esistente. Il volume si inserisce coerentemente nel contesto e in maniera rispettosa nei confronti dell’edificio esistente e degli edifici limitrofi.

I lavori sono stati aggiudicati dall’Operatore Economico Passarello Società Unipersonale s.r.l., a seguito di procedura negoziata, e sono stati avviati rispettando i tempi previsti dal PNRR, sotto la direzione dello Studio AM3 architetti associati.

Un importante opera -afferma l’assessore ai LL.PP. Annamaria Mazzola- che in poco tempo verrà consegnata alla nostra comunità e mira ad incrementare il numero dei posti dell’asilo nido comunale, al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia ed offrire un concreto aiuto alle famiglie. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in piena sinergia con gli uffici tecnici del nostro Ente e dell’impegno speso per il raggiungimento di un nostro obiettivo.

Questo è un dei punti programmatici presentati durante la campagna elettorale del giugno 2022