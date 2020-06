Polizzi Generosa: un abete nebrodensis a simbolo della rinascita per la Giornata dell’ambiente

Un abete nebrodensis è stato piantumato oggi 5 giugno alle ore 10.00 a Polizzi Generosa quale simbolo della rinascita del comune e dell’intero territorio dopo i giorni della quarantena e dell’isolamento. L’iniziativa è del sindaco Giuseppe Lo Verde che domattina presso la villetta San Gandolfo della via Serpentina piantumerà una piantina di «Abiens Nebrodensis» i cui pochi esemplari nel mondo si trovano proprio nel territorio del comune di Polizzi.

«La 46ª giornata mondiale dell’Ambiente – commenta il sindaco Giuseppe Lo Verde – quest’anno arriva con tante domande che l’emergenza pandemia ci consegna sul modo come il mondo affronta i problemi ambientali. L’Abiens Nebrodensis diventerà per la mia comunità il simbolo della rinascita ma anche quello del rispetto della natura».

Il momento della piantumazione è stato trasmesso in diretta dalla nuova pagina Facebook «Polizzi: città dell’amicizia» che proprio il primo cittadino ha voluto in questi giorni della ripartenza dopo l’isolamento per la pandemia.