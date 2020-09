Pollina, amministrative 2020: la lista civica Maioliche con Musotto Sindaco

(Riceviamo e Pubblichiamo) – L’esperienza comunitaria svolta nei mesi scorsi in seno all’associazione politica e culturale Mosaico, trova oggi la sua naturale prosecuzione ed evoluzione nella nascita della squadra politica che si presenta alle elezioni amministrative del prossimo autunno a Pollina: Maioliche.

“Crediamo nell’espressione democratica come unico mezzo utile a garanzia del singolo e della comunità tutta -si legge nel manifesto della neonata lista civica – che esercita il suo diritto di scelta in ragione di uno stato delle cose di assoluta urgenza”.

Per ideare un progetto comune da sottoporre al giudizio dei cittadini, il gruppo ha avuto modo di incontrare le parti sociali del territorio, riflettere su tematiche attuali e designare le priorità ora contenute nel proprio programma elettorale.

“Insieme a tanti collaboratori, cittadini come voi, appassionati della cosa pubblica, abbiamo condiviso idee e intuizioni che pensiamo possano veramente costituire l’indice di un nuova storia amministrativa per Pollina. Tali convinzioni, partendo dalla chiarissima volontà di proporci come alternativa alla compagine che ha guidato questo Comune negli ultimi dieci anni, poggia su alcuni principi non negoziabili: innovazione, appartenenza, competenza, eleganza”.

Così sono nate le Maioliche – dal simbolo che accompagnerà questa insolita campagna elettorale per via dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo- espressione di un gruppo solido e “animato da un unico interesse: fare bene, fare molto, fare ciò che pensiamo di dovere alla nostra Pollina”.

Maioliche appoggia la candidatura di Pietro Musotto, appassionato e volenteroso cittadino, a Sindaco di Pollina, che in questi mesi ha guidato con entusiasmo indiscusso il percorso della squadra: “Maioliche non esclude nessuno, ma ha aperto alle migliori energie presenti nella nostra comunità – ha dichiarato il candidato sindaco – Personalmente ho sentito riardere in me una grande passione per la politica e uno sconfinato amore per il mio paese, dopo una passata esperienza in Consiglio. Credo fermamente nel valore del gruppo: è dall’unione delle idee di ciascuno che possono nascere e prendere forma i nostri progetti di sviluppo e di crescita per Pollina.”