Pollina e Finale verso le amministrative 2026: continuità o cambiamento? Si vota il 24 e 25 maggio

Maioliche Orizzonte Comune

Si apre ufficialmente il clima elettorale a Pollina in vista delle amministrative 2026, con due schieramenti già in campo che rappresentano visioni differenti per il futuro della comunità. Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio 2026, date che segnano un appuntamento decisivo per cittadini di Pollina e Finale.

Da un lato il gruppo “Maioliche”, espressione dell’amministrazione uscente guidata dal sindaco Pietro Musotto, rivendica il lavoro svolto negli ultimi sei anni e si propone nel segno della continuità. Nel messaggio diffuso, la squadra sottolinea “esperienza, consapevolezza e determinazione” come basi per affrontare le sfide future, puntando su una compagine definita coesa e pronta a proseguire il percorso amministrativo. “Amministrare significa esserci. Ogni giorno”, è uno dei passaggi chiave che sintetizza l’approccio del gruppo, che si presenta con toni improntati a responsabilità, concretezza e fiducia, invitando la comunità a proseguire insieme il cammino intrapreso.

Sul fronte opposto si colloca invece “Orizzonte Comune”, che candida a sindaco Ciro Scavone, molto conosciuto anche a Castelbuono per il suo ruolo di direttore dell’ufficio postale. La proposta politica si articola attorno a un messaggio chiaro: “cambiare rotta” per costruire un futuro diverso per Pollina e Finale.

Il gruppo mette al centro le persone, parlando di ascolto, entusiasmo e partecipazione come elementi fondamentali di una democrazia attiva. Nella squadra figura anche Magda Culotta, già sindaco del comune e parlamentare, presenza che rafforza il peso politico della lista. “Serve il coraggio di cambiare”, è il leitmotiv della proposta di Orizzonte Comune, che punta su una mobilitazione collettiva e su una nuova visione amministrativa.

Il confronto tra le due compagini appare dunque già delineato: da una parte la continuità amministrativa, dall’altra la proposta di rinnovamento. Nelle prossime settimane la campagna elettorale entrerà nel vivo, con programmi, incontri e dibattiti che saranno decisivi per orientare il voto dei pollinesi.