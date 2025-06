Pollina, festa di San Giuliano: mille fedeli scrivono al Vescovo per chiedere il ripristino della “Apparata”

Un acceso malcontento anima la comunità di Pollina in vista della prossima festa di San Giuliano, patrono del borgo madonita. In una lettera inviata a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, un comitato spontaneo – che rappresenta oltre mille fedeli – lamenta con toni accorati l’interruzione, da parte del Parroco locale, della tradizionale “Apparata”, l’antico addobbo con stoffe multicolori che impreziosisce la Chiesa Madre in occasione della ricorrenza. Secondo i firmatari, la decisione, assunta unilateralmente e senza confronto con la comunità, rappresenterebbe un atto di “arroganza clericale” e una grave mortificazione della pietà popolare, in contrasto con quanto affermato anche da Papa Giovanni Paolo II sull’importanza delle espressioni religiose tradizionali. I fedeli chiedono l’intervento del Vescovo affinché la secolare manifestazione venga ripristinata in tempo per le celebrazioni dell’11-13 luglio.

Diocesi di Cefalù – Cephaludensis Ecclesia

c.a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante

Dispiace scrivere una missiva di tale tenore a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, sensibile ed attento alle necessità del popolo di Dio, ma il comportamento poco ortodosso del Parroco di Pollina ci costringe a rappresentarLe, a nome di oltre mille fedeli Pollinesi, quanto segue.

Nei giorni scorsi è partita una petizione popolare per assicurare la continuazione della tradizione della c.d. “Apparata” per la festa del Santo Patrono, San Giuliano, che, come Lei ben sa, costituisce una forte manifestazione di Fede popolare; i Pollinesi, infatti, nel solco di una tradizione ultra centenaria, in occasione della Festa addobbano la Chiesa Madre e, in particolare l’altare, con stoffe multicolore.

Il Parroco di Pollina, con una scelta unilaterale e senza il preventivo confronto con i fedeli, ha ritenuto “corretto” interrompere la pratica della “apparata” – come ha fatto peraltro con la Messa vespertina domenicale e con le numerose Chiese di cui il paese è ricco che restano continuamente chiuse – suscitando lo sdegno della stragrande maggioranza dei Pollinesi, residenti e non, che in tale gesto hanno rinvenuto una forma di arroganza clericale.

Il Parroco, e probabilmente i membri del “comitato”, hanno deciso di distruggere una tradizione che da un lato manifesta l’aspetto gioioso della Festa di San Giuliano, dall’altro il legame profondo con la storia e con l’identità più intima della comunità dei Fedeli; l’“Apparata” non è una mera decorazione, ma rappresenta una manifestazione semplice di spiritualità e fede, autenticamente cristiana, che unisce la nostra comunità e mantiene vivo il legame tra le varie generazioni.

La comunità dei fedeli devoti a San Giuliano chiede a S.E.R. di intercedere sul Parroco di Pollina affinché venga ripristinata, in vista della Festa del 11-13 luglio 2025, tale manifestazione di fede popolare, semplice ed autentica.

La mortificazione della pietà popolare dei fedeli Pollinesi nella eliminazione dell’”apparata” è evidente; Papa Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica “Vicesimus Quintus Annus” ha affermato che la «pietà popolare non può essere né ignorata, né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori, e già di per sé esprime l’atteggiamento religioso di fronte a Dio”.

La pietà popolare costituisce «vero tesoro del popolo di Dio», «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione».

Il linguaggio rappresentativo della pietà popolare nell’”apparata” conserva la semplicità e la spontaneità d’espressione e fa trasparire, insieme alla verità e all’autenticità di fede, la grandezza dei misteri cristiani; la rappresentazione colorata dell’altare, che si tramanda da secoli di padre in figlio, è un modo diretto e semplice di manifestare esternamente il sentire del cuore e l’impegno di vivere cristianamente.

Confidando nel suo pronto intervento, Le manifestiamo, ove lo ritenga necessario e opportuno, la disponibilità a recarci in delegazione presso la Curia per illustrare le nostre ragioni e confrontarci con il Parroco, che fugge dalle proprie responsabilità e funzioni ma che presto dovrà affrontare pubblicamente le proteste di un popolo deciso ad andare fino in fondo a questa paradossale vicenda dai risvolti pirandelliani, in cui distinguere tra realtà, apparenza e finzione è difficile.

Con l’Augurio che anche quest’anno la festa del patrono San Giuliano possa svolgersi nel consueto clima di festa e fervida partecipazione, capace di animare le quattro processioni consuete, di cui una campestre, salvo che il Parroco voglia eliminarne qualcuna, rimaniamo in attesa di un doveroso riscontro.

Con riverenza

Il Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi