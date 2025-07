La protesta per “l’apparata” di San Giuliano: Domani le telecamere di “Pomeriggio Cinque” a Pollina. Il 4 luglio assemblea cittadina

Pollina si prepara a vivere momenti di mobilitazione in vista della festa del Santo Patrono, San Giuliano, in programma dall’11 al 13 luglio 2025. A scatenare la protesta è stata la decisione del Parroco locale di abolire la tradizionale “Apparata”, l’allestimento decorativo con stoffe colorate che da generazioni orna la Chiesa Madre in occasione dei festeggiamenti.

Una scelta definita “insensata” dal Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi, che ha promosso una petizione popolare raccolta in pochissimi giorni, con oltre mille firme, per chiedere il ripristino della tradizione. La petizione è stata indirizzata sia al Parroco che al Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, ma finora, secondo i promotori, è calato un “silenzio assordante” da parte di entrambi.

Per fare sentire la voce della comunità, il comitato ha indetto una manifestazione pubblica e una assemblea cittadina che si terrà venerdì 4 luglio alle ore 19.30 in Piazza Duomo a Pollina, durante la quale i fedeli potranno intervenire e confrontarsi liberamente sulla vicenda. L’invito a partecipare è stato esteso formalmente anche al Vescovo Marciante e al Parroco, affinché possano ascoltare direttamente le istanze della popolazione e avviare un dialogo pubblico.

Intanto, la vicenda ha già superato i confini locali. Il caso sarà infatti discusso anche in ambito nazionale: martedì 2 luglio, all’interno del programma televisivo “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5 tra le 17:40 e le 18:50, si parlerà dell’“Apparata” e delle tensioni che stanno scuotendo la comunità pollinese.

Nel cuore del dibattito c’è il significato profondo che i fedeli attribuiscono alla tradizione decorativa: un’espressione autentica e popolare di fede che si tramanda da secoli e che, secondo il comitato, “costituisce un modo diretto e semplice di manifestare esternamente il sentire del cuore e l’impegno di vivere cristianamente dei pollinesi”.

“La festa di San Giuliano – scrivono i promotori – ha sempre rappresentato un momento di gioia condivisa, di fede sincera, di identità collettiva. Siamo certi che la Curia saprà ascoltare il grido del popolo e ristabilire un clima di armonia nel rispetto delle nostre radici”.

La comunità si prepara così a scendere in piazza per difendere una tradizione che considera parte integrante della propria identità culturale e spirituale.

In basso la nota del comitato

Manifestazione pubblica in Piazza Duomo a Pollina venerdì 4 luglio 2025.

Come è noto, a causa dell’insensata decisione del Parroco di Pollina di distruggere la tradizione della c.d. “Apparata” all’interno della Chiesa Madre per la festa del Santo Patrono, San Giuliano, è partita una petizione popolare, che è stata sottoscritta da oltre mille fedeli, volta a richiedere a gran voce la continuazione della c.d. “Apparata”.

I Pollinesi, nel solco di una tradizione ultra centenaria, che in occasione della Festa addobbano la Chiesa Madre e, in particolare l’altare, con stoffe multicolore, hanno chiesto al Parroco di ritornare sui suoi passi e a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, quale pastore che presiede e coordina le attività liturgiche, assicurando la corretta celebrazione della fede, di intercedere sul Parroco affinché venga ripristinata, in vista della Festa del 11-13 luglio 2025, tale manifestazione di fede popolare, semplice ed autentica. Entrambi sono rimasti silenti e sordi alla richiesta accorata dei fedeli.

Per individuare le azioni più opportune da intraprendere in vista della festa, il Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi ha deciso di indire un’Assemblea pubblica per venerdì 4 luglio 2025, alle ore 19.30, presso la Piazza Duomo di Pollina, in cui i fedeli potranno esprimere liberamente le loro considerazioni sulla vicenda.

A tal fine invitiamo formalmente a partecipare sia S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, sia il Parroco di Pollina per un confronto vero in cui tutti i fedeli potranno finalmente esprimere il loro punto di vista senza subire le scelte unilaterali di un prelato, che mira soltanto ad esaltare il suo “IO” e sconosce il significato profondo e più intimo dei Pollinesi con la festa di San Giuliano.

Auspichiamo che la Curia sappia ristabilire il clima di gioia che San Giuliano è capace di portare nella nostra comunità anche con la rappresentazione colorata dell’altare, che si tramanda da secoli di padre in figlio, e che costituisce un modo diretto e semplice di manifestare esternamente il sentire del cuore e l’impegno di vivere cristianamente dei pollinesi.

Il Comitato spontaneo

dei mille fedeli Pollinesi