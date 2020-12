Pollina: l’amministrazione comunale con Babbo Natale in visita nelle scuole

L’amministrazione comunale di Pollina ha portato gli auguri di Natale agli alunni delle scuole di Finale e Pollina, con loro anche il parroco Don Alessio Corradino e Babbo Natale che ha distribuito agli alunni piccoli cadeau. Un messaggio importante in un anno tanto difficile e particolare per grandi e piccini. Di seguito le parole dell’Amministrazione comunale di Pollina guidata dal sindaco Pietro Musotto.

Abbiamo intercettato le consegne di Babbo Natale, portandolo con noi a scuola. Questa mattina la Giunta e il Consiglio Comunale hanno rivolto il proprio augurio di Buone Feste ai ragazzi di Pollina e Finale che hanno risposto accogliendoci con canti e letture significative. Con la Preside dell’Istituto prof.ssa Antonella Cancila, con il nostro parroco Don Alessio Corradino e tutti i presenti, ci siamo uniti in un abbraccio ideale che i ragazzi riporteranno alle loro famiglie: “Sarà un Natale un po’ diverso ma non per questo vuoto – ha detto il Sindaco Pietro Musotto – ci dedicheremo alle cose essenziali”.