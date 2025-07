Pollina, montata l’Apparata ad ornamento dell’altare della Chiesa Madre

(Riceviamo e pubblichiamo) – La battaglia del popolo Dio, fatta propria dalla Curia di Cefalù, ha dato i suoi frutti di fede. L’Apparata è stata, come ogni anno, montata ad ornamento dell’altare della Chiesa Madre di Pollina, pronta ad accogliere nella giornata di venerdì 11 luglio il Nostro Santo Patrono, San Giuliano.

La tradizione e la testimonianza della fede popolare dei Pollinesi può continuare a dare i suoi frutti di evangelizzazione.

La cosa sorprendente di questa moto popolare, che è stato ascoltato e condiviso, grazie al discernimento del pastore, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, è la partecipazione di tutta la Comunità di Pollina che ha fatto a gara per montare gli archi trionfali colorati dell’Apparata; ma un ringraziamento particolare va ai nostri giovani che per due giorni hanno messo da parte ogni impegno per dare lustro al nostro Santo Patrono.

E’ il trionfo della partecipazione e della condivisione, che speriamo possa tornare ad animare la nostra parrocchia, dando voce a tutti e tutti i giorni.

Consentiteci un ringraziamento per S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, che, intrepretando la volontà di Dio, ha dato voce alla pietà popolare; sarebbe bella la sua presenza in una delle celebrazioni dei tre giorni di Festa per abbracciare amorevolmente i suoi fedeli pollinesi.

Un plauso particolare al Vicario, Don Giuseppe Licciardi, che nel silenzio ha sempre tenuto vivo il dialogo con il comitato spontaneo e poi seguito direttamente i lavori di montaggio dell’Apparata: grazie.

Ora spazio alla Festa gioiosa e colorata di San Giuliano e al grido del popolo: VIVA SAN GIULIANO.

Il Comitato spontaneo dei mille fedeli Pollinesi