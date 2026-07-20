Pollina si prepara al Valdemone Festival: tre giorni di teatro di strada, circo contemporaneo e spettacoli internazionali

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Pollina torna ad essere uno dei principali palcoscenici del teatro di strada e del circo contemporaneo con la XVII edizione del Valdemone Festival, manifestazione organizzata dal Comune di Pollina con il contributo della Città Metropolitana di Palermo e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Anche quest’anno il festival propone un cartellone ricco di artisti italiani e internazionali, capaci di trasformare piazze, lungomare e teatro all’aperto in spazi di meraviglia, coinvolgendo spettatori di ogni età. Acrobazie, comicità, musica, teatro fisico, marionette e spettacoli itineranti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso linguaggi artistici provenienti da diversi Paesi.

L’inaugurazione è in programma venerdì 31 luglio, alle 18.30 sul Lungomare Marco Polo, con lo spettacolo itinerante “Alice nel vortice delle meraviglie” della compagnia italiana Artemakìa. Ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll, lo spettacolo invita il pubblico a seguire un’insolita passeggiata tra personaggi fantastici, acrobazie, giocoleria ed equilibrismi alla ricerca di Alice perduta nel Paese delle Meraviglie.

Il festival entrerà nel vivo sabato 1 agosto con un pomeriggio e una serata ricchi di appuntamenti distribuiti tra Piazza Duomo, Piazza San Giuliano e il Teatro Pietra Rosa. Ad aprire sarà la Coolsound Street Band, formazione madonita che porterà per le vie del paese musica ed energia. Seguirà Mundo Costrini, compagnia argentino-francese tra le più apprezzate del panorama internazionale del clown contemporaneo, con “Humanus Comicus”, uno spettacolo che alterna comicità, poesia e riflessione sulle contraddizioni dell’uomo contemporaneo.

Sempre nella giornata di sabato arriverà da Hiroshima e Kyoto il duo giapponese Heromacro, che unirà acrobatica, equilibrio e comicità in una performance capace di fondere tradizione nipponica e cultura pop contemporanea. A chiudere la serata, al Teatro Pietra Rosa, sarà ancora Artemakìa con “Amanti di paglia”, spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico ambientato in un mondo poetico popolato da contadini, spaventapasseri e suggestioni rurali.

Domenica 2 agosto il programma proporrà altri quattro spettacoli. Artemakìa tornerà in scena con “Jumpin’ Jacks”, una coinvolgente sfida acrobatica ispirata ai giochi dell’infanzia. Sarà poi la volta dell’artista bosniaco Rašid Nikolić, che con “The Gipsy Marionettist” racconterà la propria storia personale e familiare attraverso marionette scolpite nel legno, trasformando il teatro di figura in un racconto di memoria, identità e inclusione.

La serata proseguirà con “Crazy Mozart” di Mundo Costrini, un originale concerto teatrale dove la musica classica incontra la comicità visuale e il cinema muto, prima del tradizionale Gran Gala degli Artisti, che vedrà tutti i protagonisti della XVII edizione alternarsi sul palco del Teatro Pietra Rosa con brevi performance finali.

Nel corso degli anni il Valdemone Festival è diventato uno degli appuntamenti culturali più riconosciuti dell’estate siciliana, distinguendosi per la qualità della proposta artistica e per la capacità di portare nel cuore del borgo madonita compagnie provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2026 conferma questa vocazione internazionale, offrendo tre giorni nei quali il linguaggio universale dell’arte di strada diventa occasione di incontro, partecipazione e scoperta per residenti e visitatori.