Pollina si trasforma in Betlemme: torna l’ottava edizione del Presepe Vivente

Anche quest’anno Pollina rinnova la magia del Natale con l’ottava edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo nell’area madonita. Un evento che continua a incantare grandi e piccoli, offrendo un’esperienza immersiva tra fede, tradizione e vita comunitaria.

Il percorso si snoda nel cuore del centro storico del borgo, che per l’occasione si trasforma in una suggestiva Betlemme vivente. Tra stradine lastricate, scalinate e scorci caratteristici, i visitatori vengono accompagnati in un viaggio nel tempo, reso possibile grazie all’impegno volontario dell’intera comunità pollinese, da anni protagonista e custode di questa tradizione.

Il Presepe Vivente di Pollina non racconta solo la nascita del Bambin Gesù, ma diventa un vero racconto identitario: attraverso scene, ambientazioni e antichi mestieri, il borgo narra anche la propria storia, dando vita a un intreccio unico tra spiritualità e memoria collettiva.

Quest’edizione vede inoltre il coinvolgimento degli studenti dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù e dell’Istituto Comprensivo Pollina – San Mauro Castelverde. Due collaborazioni pensate per accompagnare i più giovani alla scoperta delle tradizioni del passato, degli usi e dei costumi di ieri, creando un ponte generazionale capace di avvicinare mondi ed età differenti.

L’evento si svolgerà nelle giornate del 26, 27 e 28 dicembre, con apertura dalle 15:30 alle 20:00. Il ticket d’ingresso è di 10,00 euro per gli adulti, 7,00 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni compiuti, mentre i bambini fino a 4 anni compiuti entreranno gratuitamente. Le riduzioni e le gratuità dovranno essere dimostrate con documento o fotocopia.

Il biglietto comprende una visita guidata della durata di circa due ore, sette degustazioni tipiche (pane cunzato, pane fritto, tuma fresca, ricotta calda, birra alla manna, vino cotto e biscotto al vino), diversi spettacoli tematici e il servizio navetta gratuito per il trasferimento dall’area parcheggio alla biglietteria e ritorno. Considerato il percorso su ciottoli e scalinate, la visita non è consigliata a passeggini e carrozzine.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 329 9263065 e 320 0303310. I biglietti possono essere acquistati in loco, al botteghino nei giorni dell’evento, oppure online sul sito www.presepeviventepollina.it.

Lo staff del Presepe Vivente di Pollina invita, in caso di pubblicazione di articoli dedicati all’evento, a inviare il link per poterlo condividere sulla pagina Facebook ufficiale.