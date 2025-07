Pomeriggio 5 accende i riflettori sulla “Apparata” di Pollina. La Curia diocesana convoca un incontro per il dialogo

La questione legata alla tradizionale “apparata” di Pollina, in vista dei festeggiamenti patronali di San Giuliano (11-13 luglio), continua a tenere banco nel dibattito pubblico, tanto da approdare anche nel pomeriggio televisivo nazionale. Durante la puntata di ieri, Pomeriggio 5 ha infatti dedicato un servizio alla vicenda, rilanciando la polemica sorta tra la comunità locale e la Parrocchia circa l’organizzazione dell’addobbo sacro all’interno della chiesa. Un servizio che ha alternato immagini storiche, testimonianze locali e commenti in studio, suscitando ulteriori reazioni e confronti. (qui il link per rivedere il servizio)

A seguito del clamore mediatico e delle tensioni sorte, la Curia diocesana di Cefalù è intervenuta ufficialmente con una nota diffusa oggi, mercoledì 3 luglio 2025. Il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, ha convocato per venerdì 4 luglio alle ore 11:00 presso il Centro Pastorale “Emmaus” in Contrada San Guglielmo a Castelbuono, un momento di ascolto, confronto e discernimento comunitario.

All’incontro sono stati invitati:

il parroco di Pollina, Don Francesco Sapuppo ,

, alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale ,

, una delegazione del Comitato spontaneo cittadino.

La Curia sottolinea che l’obiettivo è promuovere un clima di dialogo costruttivo, basato sul rispetto reciproco e sulla comune responsabilità verso la vita della comunità ecclesiale e cittadina. L’incontro si svolgerà a porte chiuse: non saranno ammessi videoperatori né rappresentanti della stampa.

Un segnale importante da parte della Diocesi, che invita ad affrontare le divergenze non sui social o davanti alle telecamere, ma nel solco della comunione ecclesiale e del confronto sereno.

“San Giuliano apra i nostri cuori alla luce dello Spirito Santo” – si legge in conclusione nella nota firmata dal Vicario Generale Don Giuseppe Licciardi – “perché, con la Sua forza coinvolgente, possiamo dare una testimonianza autentica e fedele del Vangelo di Gesù”.