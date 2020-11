Precisazione del Presidente del Consiglio Comunale al capogruppo Tumminello sulla convocazione del Consiglio Comunale del 20/11/2020

Venerdì 20 novembre p.v. il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere e approvare un atto importante quale il rendiconto di gestione 2019.

Ho ritenuto necessario ed opportuno, sentiti telefonicamente i capigruppo, procedere alla convocazione del Consiglio comunale in modalità videoconferenza, in ragione di un senso di responsabilità che la politica deve assumersi, mettendo in atto sistemi coerenti con la necessità di impedire la diffusione potenziale del contagio.

Se chiediamo ai nostri concittadini di evitare assembramenti e limitare i propri spostamenti alle sole necessità personali, di salute e/o di lavoro, per primi noi rappresentanti eletti dal popolo dobbiamo dare l’esempio, e la videoconferenza offre una maggiore sicurezza in questo momento delicato per la nostra comunità.

Voglio inoltre ricordare che già nel periodo del primo lockdown abbiamo sperimentato la videoconferenza e ancora oggi numerosi Consigli comunali di altre città continuano a riunirsi secondo tale modalità, e non mi pare che questo abbia rappresentato un vulnus democratico. Le recenti disposizioni normative inoltre suggeriscono di adottare tali provvedimenti che, ancorché non obbligatori, sono fortemente raccomandabili.

Spiace che qualche Consigliere ritenga questa decisione lesiva delle proprie prerogative, ritengo che questo non corrisponda a verità.

Se è vero infatti che la conferenza dei capigruppo riunitasi il 7 novembre scorso – un tempo lunghissimo considerando il precipitare degli eventi – aveva stabilito di tenere il Consiglio comunale di presenza, è altrettanto vero che gli stessi capigruppo (ad eccezione di uno) hanno condiviso con il sottoscritto questa necessità.

Sarà mio compito assicurare, come ho sempre cercato di fare e indipendentemente dalle modalità di svolgimento dello stesso, il corretto andamento del Consiglio ed il rispetto dei termini regolamentari.

Concludo rivolgendo un pensiero ai concittadini positivi al covid-19, con l’augurio di superare il più velocemente possibile e senza gravi conseguenze per la salute questo momento difficile, e un invito alla cittadinanza tutta di seguire responsabilmente le indicazioni del governo nazionale, regionale e dell’Amministrazione comunale, come il distanziamento fisico, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e lavarsi spesso le mani.

È nei momenti di difficoltà che si deve dimostrare la forza e l’unità di un popolo. Sono fiducioso che Castelbuono dimostrerà tutta la sua forza se sarà unita nella lotta contro il virus.

Il Presidente del Consiglio f.to Sig. Mauro Piscitello